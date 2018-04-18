«Погибла у меня на глазах»: автор трансляции из аварийного Boeing рассказал о происходившем на борту

Блогер Мартин Мартинез, который вел трансляцию из аварийного Boeing со взорвавшимся двигателем, прославился на весь мир. Пока пилоты пытались посадить лайнер, тот рассказывал своим подписчикам о происходящем. Свой стрим он начал с фразы: «У нас, похоже,
что-то не так».
Услышав два громких хлопка и поняв, что разбито стекло иллюминатора и произошла разгерметизация, пассажир рейса Нью-Йорк — Даллас Марти Мартинез первым делом надел кислородную маску, а затем включил камеру мобильного. Его сковывал страх, очевидно, что перед глазами пробежала вся жизнь, но через пару мгновений Мартинез взял себя в руки и решлся устроить прямую трансляцию в Интернете. Он купил доступ к Wi-Fi в самолете за 8 долларов и вышел онлайн.
Через несколько рядов от Марти Мартинеза погибла женщина. По предварительным данным, после взрыва турбины осколки пробили фюзеляж и смертельно ранили Джениффер Риордан. Жертв могло быть и больше, но пилотам удалось посадить самолет на ближайшем аэродроме в Филадельфии.
Теперь Марти Мартинез дает интервью десяткам американских каналов.
Марти Мартинез, очевидец: «Я думаю, что все, кто находился в салоне, были шокированы. А погибшая сидела через пару рядов от меня. Я видел, как все происходило. Она была пристегнута. Все произошло в считаные мгновения. Она погибла у меня на глазах. Все случилось так быстро, что я не сразу понял, в чем дело».
Ему задают один и тот же вопрос: как он вообще догадался выйти онлайн в такой экстремальной ситуации? В ответ на это Мартинез заявил, что он и сам уже было попрощался с белым светом и просто хотел в последний раз связаться с родными.
Между тем эксперты уже приступили к исследованию самолета и двигателя, который, как говорят очевидцы, взорвался в небе. С турбины слетела обшивка, ее передняя часть, где находятся лопасти, сильно повреждена.
Изучить предстоит свидетельства и других очевидцев. Пассажиры рейса уже начали рассказывать экспертам обо всем, что они видели и слышали во время полета. Вероятно, их слова помогут в расследовании.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Через несколько рядов от Марти Мартинеза погибла женщина. По предварительным данным, после взрыва турбины осколки пробили фюзеляж и смертельно ранили Джениффер Риордан. Жертв могло быть и больше, но пилотам удалось посадить самолет на ближайшем аэродроме в Филадельфии.
Теперь Марти Мартинез дает интервью десяткам американских каналов.
Марти Мартинез, очевидец: «Я думаю, что все, кто находился в салоне, были шокированы. А погибшая сидела через пару рядов от меня. Я видел, как все происходило. Она была пристегнута. Все произошло в считаные мгновения. Она погибла у меня на глазах. Все случилось так быстро, что я не сразу понял, в чем дело».
Ему задают один и тот же вопрос: как он вообще догадался выйти онлайн в такой экстремальной ситуации? В ответ на это Мартинез заявил, что он и сам уже было попрощался с белым светом и просто хотел в последний раз связаться с родными.
Между тем эксперты уже приступили к исследованию самолета и двигателя, который, как говорят очевидцы, взорвался в небе. С турбины слетела обшивка, ее передняя часть, где находятся лопасти, сильно повреждена.
Изучить предстоит свидетельства и других очевидцев. Пассажиры рейса уже начали рассказывать экспертам обо всем, что они видели и слышали во время полета. Вероятно, их слова помогут в расследовании.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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