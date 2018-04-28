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    МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата кораблей украинскими силовиками

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    МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата кораблей украинскими силовиками

    МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата кораблей украинскими силовиками

    Судовые компании предупредили о том, что украинские силовики могут захватить российские корабли.

    Как отметили в МИД РФ, недавно украинское правительство приняло распоряжением о запрете перевозок грузов судами под российским флагом или кораблями судовладельцев, зарегистрированных в РФ. Более того, запрет коснулся всех кораблей, которые заходили в порты Крыма.

    В связи с этим, подчеркнули в ведомстве, возникли реальные риски пиратских захватов российских кораблей.

    МИД РФ: «В связи с провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами».

    смотретьМоряки с «Норда» рассказали, как украинские пограничники захватывали судно
    Моряки с «Норда» рассказали, как украинские пограничники захватывали судно
    Также МИД РФ напомнил о захвате российского рыболовного судна «Норд» в Азовском море 25 марта. Капитан корабля Владимир Горбенко был арестован по статье «Нарушение порядка въезда на территорию Украины», а членов экипажа оштрафовали за нарушение украинского закона о так называемых оккупированных территориях.

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