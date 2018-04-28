В Совфеде прокомментировали идею вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Идея о том, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за деэскалацию ситуации на Корейском полуострове — попытка присвоить результат, считает сенатор Константин Косачёв.
Заявление американского сенатора о том, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за изменение ситуации на Корейском полуострове — это попытка приписать США главную роль в разрешении конфликта. Такое мнение высказал в субботу член Совфеда Константин Косачев.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в пятницу в эфире телеканала Fox News заявил, что Дональду Трампу удалось убедить КНДР и Китай, что он «настроен серьезно», и если КНДР действительно свернет свою ядерную программу, как обещал Ким Чен Ын, то Трамп заслуживает Нобелевской премии мира.
Константин Косачёв, глава комитета Совфеда по международным делам: «Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в „корейском развороте“. Это, конечно, далеко не так. Если США и сыграли ранее сколь-либо „исключительную“ роль, так это в нагнетании напряженности на Корейском полуострове и постоянном провоцировании КНДР».
Ракетно-ядерная программа КНДР появилась в ответ на эти провокации, передает ТАСС слова Косачёва.
Константин Косачёв: «А нынешние новости — плод коллективных усилий „шестерки“, где далеко не последнюю роль сыграли последовательные позиции России и Китая».
Напомним, накануне лидеры КНДР и Южной Кореи провели первые за более чем 10 лет переговоры. По итогам встречи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию о мире между двумя странами.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в пятницу в эфире телеканала Fox News заявил, что Дональду Трампу удалось убедить КНДР и Китай, что он «настроен серьезно», и если КНДР действительно свернет свою ядерную программу, как обещал Ким Чен Ын, то Трамп заслуживает Нобелевской премии мира.
Константин Косачёв, глава комитета Совфеда по международным делам: «Вижу в этом попытку сенатора приписать США исключительную и единоличную роль в „корейском развороте“. Это, конечно, далеко не так. Если США и сыграли ранее сколь-либо „исключительную“ роль, так это в нагнетании напряженности на Корейском полуострове и постоянном провоцировании КНДР».
Ракетно-ядерная программа КНДР появилась в ответ на эти провокации, передает ТАСС слова Косачёва.
Константин Косачёв: «А нынешние новости — плод коллективных усилий „шестерки“, где далеко не последнюю роль сыграли последовательные позиции России и Китая».
Напомним, накануне лидеры КНДР и Южной Кореи провели первые за более чем 10 лет переговоры. По итогам встречи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию о мире между двумя странами.
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