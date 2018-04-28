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    СМИ: КНДР и Республика Корея намерены в этом году объявить о конце войны

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    СМИ: КНДР и Республика Корея намерены в этом году объявить о конце войны

    СМИ: КНДР и Республика Корея намерены в этом году объявить о конце войны

    СМИ: КНДР и Республика Корея намерены в этом году объявить о конце войны
  • Фото: Reuters © 2018

    • СМИ назвали сроки возможного подписания мирного договора между Северной и Южной Кореями.

    Как передает агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), которое распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, лидеры двух стран договорились объявить об окончании Корейской войны уже в этом году.

    Ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась.

    Северокорейские СМИ также подчеркивают, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом выражение «полная денуклеаризация» обычно не упоминается в центральных СМИ КНДР.

    смотретьИсторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Напомним, накануне в пограничной деревни Пханмунджон, где проходит линия границы между Северной и Южной Кореями, состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Пограничную территорию объявили зоной мира.

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