Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины. Возвращение 12+
    •  

    Трамп рассказал о «двух или трех» местах грядущей встречи с Ким Чен Ыном

    комментировать

    Трамп рассказал о «двух или трех» местах грядущей встречи с Ким Чен Ыном

    Трамп рассказал о «двух или трех» местах грядущей встречи с Ким Чен Ыном

    Список мест встречи с северокорейским лидером сокращается, сообщил президент США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

    Накануне американский президент сообщал, что для встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются пять мест и три или четыре даты. Ранее сообщалось, что переговоры должны состояться в конце мая или начале июня. В качестве вероятного места саммита называлась Швейцария.

    На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил, что у него теперь «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, и выразил надежду, что на встрече с ним «произойдет нечто впечатляющее», передает РИА Новости.

    смотретьИсторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Ранее Дональд Трамп поддержал решение Ким Чен Ына заморозить ядерную программу в КНДР, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны. Трамп также положительно воспринял новость о мирной декларации, которую подписали сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи, заявив в своем Twitter, что «США и их великий народ могут гордиться тем, что сейчас происходит на Корейском полуострове».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru