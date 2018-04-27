Трамп рассказал о «двух или трех» местах грядущей встречи с Ким Чен Ыном

Список мест встречи с северокорейским лидером сокращается, сообщил президент США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Накануне американский президент сообщал, что для встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются пять мест и три или четыре даты. Ранее сообщалось, что переговоры должны состояться в конце мая или начале июня. В качестве вероятного места саммита называлась Швейцария.
На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил, что у него теперь «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, и выразил надежду, что на встрече с ним «произойдет нечто впечатляющее», передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп поддержал решение Ким Чен Ына заморозить ядерную программу в КНДР, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны. Трамп также положительно воспринял новость о мирной декларации, которую подписали сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи, заявив в своем Twitter, что «США и их великий народ могут гордиться тем, что сейчас происходит на Корейском полуострове».
Накануне американский президент сообщал, что для встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются пять мест и три или четыре даты. Ранее сообщалось, что переговоры должны состояться в конце мая или начале июня. В качестве вероятного места саммита называлась Швейцария.
На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп заявил, что у него теперь «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, и выразил надежду, что на встрече с ним «произойдет нечто впечатляющее», передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп поддержал решение Ким Чен Ына заморозить ядерную программу в КНДР, чтобы сосредоточиться на развитии экономики страны. Трамп также положительно воспринял новость о мирной декларации, которую подписали сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи, заявив в своем Twitter, что «США и их великий народ могут гордиться тем, что сейчас происходит на Корейском полуострове».
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