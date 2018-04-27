Глава соцсети «Одноклассники» выступил против «любых ограничений в Интернете»

Руководство соцсети «Одноклассники» выпустило заявление в связи с «ограничением работы массовых сервисов» в Интернете.
Блокировки IP-адресов популярных сервисов не коснулись пользователей «Одноклассников», однако руководство соцсети считает блокировки серьезной проблемой. Об этом говорится в заявлении руководителя «Одноклассников» Антона Федчина, опубликованном пресс-службой соцсети.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Последняя серия коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
Антон Федчин, руководитель «Одноклассников»: «Нам удалось избежать ограничений: благодаря работе нашей технической команды пользователей „ОК“ они никак не коснулись. Тем не менее, коснулись пользователей других сервисов и бизнеса. Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас „интернет-зависимой“ стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику».
Сложившаяся ситуация особенно вредит бизнесу, считает Федчин. По его словам, в новых разработках просто не будет смысла, если у пользователей не будет к ним стабильного доступа.
Антон Федчин: «На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам. Мы выступаем против любых ограничений в Интернете и призываем все стороны к диалогу».
Ранее с комментариями по поводу последствий блокировки Telegram выступили в «Яндексе» и «ВКонтакте». В «Яндексе» заявили, что считают ненормальной ситуацию с внесением IP-адресов в черный список, а руководство «ВКонтакте» и вовсе упрекнуло Роскомнадзор в незнании принципов работы Интернета.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Последняя серия коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
Антон Федчин, руководитель «Одноклассников»: «Нам удалось избежать ограничений: благодаря работе нашей технической команды пользователей „ОК“ они никак не коснулись. Тем не менее, коснулись пользователей других сервисов и бизнеса. Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас „интернет-зависимой“ стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику».
Сложившаяся ситуация особенно вредит бизнесу, считает Федчин. По его словам, в новых разработках просто не будет смысла, если у пользователей не будет к ним стабильного доступа.
Антон Федчин: «На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам. Мы выступаем против любых ограничений в Интернете и призываем все стороны к диалогу».
Ранее с комментариями по поводу последствий блокировки Telegram выступили в «Яндексе» и «ВКонтакте». В «Яндексе» заявили, что считают ненормальной ситуацию с внесением IP-адресов в черный список, а руководство «ВКонтакте» и вовсе упрекнуло Роскомнадзор в незнании принципов работы Интернета.
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