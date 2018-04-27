«Яндекс» предупредил Роскомнадзор об опасных последствиях блокировок

В «Яндексе» ждут от Роскомнадзора разъяснений в связи с включением своих
IP-адресов в реестр запрещенной информации.
Пять адресов «Яндекса» были включены в реестр сегодня ночью, продержались там около двух часов, после чего их убрали из списка. Как подчеркнули в компании, дежурные специалисты всю ночью следили за ситуацией и поддерживали доступность сервисов.
При этом в «Яндексе» заявили, что борьба Роскомнадзора с Telegram сказалась на всем Рунете, и предупредили об опасных последствиях блокировок, передает «Интерфакс».
Очир Манджиков, директор по связям с общественностью «Яндекса»: «Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».
Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса ряда крупных интернет-сервисов, в том числе «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet. Как объяснили в ведомстве, кратковременное попадание адресов в черный список было связано с «технологическими особенностями работы системы».
Отметим, что блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории РФ.
13 апреля суд вынес решение о блокировке мессенджера за то, что руководство Telegram не исполнило требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений.
При этом в «Яндексе» заявили, что борьба Роскомнадзора с Telegram сказалась на всем Рунете, и предупредили об опасных последствиях блокировок, передает «Интерфакс».
Очир Манджиков, директор по связям с общественностью «Яндекса»: «Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».
Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса ряда крупных интернет-сервисов, в том числе «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet. Как объяснили в ведомстве, кратковременное попадание адресов в черный список было связано с «технологическими особенностями работы системы».
Отметим, что блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории РФ.
13 апреля суд вынес решение о блокировке мессенджера за то, что руководство Telegram не исполнило требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений.
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