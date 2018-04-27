«ВКонтакте» обвинила Роскомнадзор в непонимании современного Интернета

Управляющий директор «ВКонтакте» напомнил Роскомнадзору, что передача
каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению.
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного Интернета и создании препятствий для работы технологического бизнеса в России.
На своей странице в соцсети Рогозов объяснил, как работает большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире.
Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте»: «Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной».
Представитель соцсети напомнил, что накануне из-за действий Роскомнадзора был заблокирован один из IP-адресов «ВКонтакте», в результате чего часть пользователей испытывала сложности с получением доступа к своим акканутам. Кроме того, стал недоступен сервис ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом. «ВКонтакте» напомнила госведомству о том, что прогресс неостановим, и уже скоро соцсеть запустит новые сервисы с end-to-end шифрованием. «Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — подчеркнул Рогозов.
Также сегодня к Роскомнадзору обратились представители «Яндекса». В компании перечислили опасные последствия блокировок ведущих российских площадок в Сети.
Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали временную блокировку IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В ведомстве объяснили произошедшее «техническими особенностями» работы системы.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
В Кремле же призывают россиян не иронизировать и не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается. Отвечая на вопрос об убытках, которые терпят российские компании, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ему хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба. Сам же Песков признался, что по-прежнему пользуется Telegram, несмотря на перебои в работе мессенджера.
На своей странице в соцсети Рогозов объяснил, как работает большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире.
Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте»: «Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной».
Представитель соцсети напомнил, что накануне из-за действий Роскомнадзора был заблокирован один из IP-адресов «ВКонтакте», в результате чего часть пользователей испытывала сложности с получением доступа к своим акканутам. Кроме того, стал недоступен сервис ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом. «ВКонтакте» напомнила госведомству о том, что прогресс неостановим, и уже скоро соцсеть запустит новые сервисы с end-to-end шифрованием. «Это значит, что никто кроме Вас и Вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — подчеркнул Рогозов.
Также сегодня к Роскомнадзору обратились представители «Яндекса». В компании перечислили опасные последствия блокировок ведущих российских площадок в Сети.
Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали временную блокировку IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В ведомстве объяснили произошедшее «техническими особенностями» работы системы.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
В Кремле же призывают россиян не иронизировать и не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается. Отвечая на вопрос об убытках, которые терпят российские компании, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ему хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба. Сам же Песков признался, что по-прежнему пользуется Telegram, несмотря на перебои в работе мессенджера.
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