Принц Уильям и герцогиня Кейт сообщили имя новорожденного сына

Третьего ребенка британского принца Уильяма и герцогини Кейт назвали Луи Артуром Чарльзом.
Новорожденный сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт получил имя Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала в среду пресс-служба Кенсингтонского дворца.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что дали своему сыну имя Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству Луи Кембриджскому».
Третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт родился 23 апреля. Он стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди на британский престол.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что дали своему сыну имя Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству Луи Кембриджскому».
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
Третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт родился 23 апреля. Он стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди на британский престол.
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