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    Принц Уильям и герцогиня Кейт сообщили имя новорожденного сына

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    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    Принц Уильям и герцогиня Кейт сообщили имя новорожденного сына

    Принц Уильям и герцогиня Кейт сообщили имя новорожденного сына

    Принц Уильям и герцогиня Кейт сообщили имя новорожденного сына
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • Третьего ребенка британского принца Уильяма и герцогини Кейт назвали Луи Артуром Чарльзом.

    Новорожденный сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт получил имя Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала в среду пресс-служба Кенсингтонского дворца.

    Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что дали своему сыну имя Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству Луи Кембриджскому».



    Третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт родился 23 апреля. Он стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди на британский престол.

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