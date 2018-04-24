В Британии делают ставки на имя ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Жители Великобритании гадают, как назовут новорожденного сына принц Уильям и его супруга Кейт. Фаворитом называется имя Артур, Уильям — самый непопулярный вариант.

Для британцев все, что происходит в жизни королевской фамилии — целое событие. И рождение шестого правнука королевы Елизаветы исключением не стало. Сотни людей с ночи заняли очередь и весь день ждали новостей у роддома.



Представление, ради которого они занимали лучшие места на тротуаре напротив больницы, продолжалось минуты две. Родители новорожденного принца помахали рукой, свободной от держания младенца, а затем положили мальчика в автомобильное кресло, быстро погрузили его в патриотичный английский джип и уехали домой.



Кейт была причесана и в свободном красном платье. Придворный парикмахер проскочила в больницу еще рано утром. Но явно причесывали Кейт дольше, чем показывали подданным. Шампанского людям не предлагали, зато уже наштамповали юбилейных монет, причем они пока без имени. Просто написано Prince и дата рождения. Монетами и золотым дождем подданных тоже не осыпали. Монеты им продавали. Монарх в Британии — статья расходов для населения, а не источник бесплатных булочек.



Александр Шейли, Британское общество роялистов: «Сегодня в королевской семье прибавилось рук. И хотя у сегодняшнего принца только пятое место в очереди на трон, я уверен, и ему найдется работа».



Напомним, мать Уильяма, принцесса Диана, родила только двух сыновей, и к моменту появления второго ее брак уже выдохся. Ну, а у Кейт и Уильяма отношения ровные и спокойные. По весне или летом, раз в два года в семье появляется новый младенец.



