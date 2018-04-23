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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Принц Уильям и его супруга Кейт показали новорожденного сына

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    • Фото: @thomasdaigle/ twitter.com
    Принц Уильям и его супруга Кейт показали новорожденного сына

    Принц Уильям и его супруга Кейт показали новорожденного сына

    Принц Уильям и его супруга Кейт показали новорожденного сына
  • Фото: @thomasdaigle/ twitter.com

    • Британский принц Уильям и его супруга Кейт вышли к журналистам со своим третьим ребенком.

    Герцогиню Кембриджскую Кейт, которая сегодня днем родила третьего ребенка, выписали из роддома. В сопровождении супруга и с новорожденным мальчиком на руках она вышла из больницы Святой Марии в Лондоне, приветствовала ожидавших ее журналистов и поклонников и поехала во дворец, передает Би-би-си.




    Новый член королевской семьи, пятый в очереди на британский престол, родился сегодня в 13 часов по Москве. Его имя, согласно традиции, будет объявлено в ближайшие дни. С новорожденным братом уже познакомились старшие дети принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта: отец ненадолго привозил их в больницу.

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