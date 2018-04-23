Принц Уильям и его супруга Кейт показали новорожденного сына

Британский принц Уильям и его супруга Кейт вышли к журналистам со своим третьим ребенком.
Герцогиню Кембриджскую Кейт, которая сегодня днем родила третьего ребенка, выписали из роддома. В сопровождении супруга и с новорожденным мальчиком на руках она вышла из больницы Святой Марии в Лондоне, приветствовала ожидавших ее журналистов и поклонников и поехала во дворец, передает Би-би-си.
Новый член королевской семьи, пятый в очереди на британский престол, родился сегодня в 13 часов по Москве. Его имя, согласно традиции, будет объявлено в ближайшие дни. С новорожденным братом уже познакомились старшие дети принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта: отец ненадолго привозил их в больницу.
The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 апреля 2018 г.
Новый член королевской семьи, пятый в очереди на британский престол, родился сегодня в 13 часов по Москве. Его имя, согласно традиции, будет объявлено в ближайшие дни. С новорожденным братом уже познакомились старшие дети принца Уильяма и Кейт принц Джордж и принцесса Шарлотта: отец ненадолго привозил их в больницу.
Комментарии