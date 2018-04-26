Западные СМИ проявили интерес к брифингу со свидетелями постановки химатаки в Думе

Перед представителями Организации по запрещению химоружия сегодня выступили свидетели и участники постановочного видео о химатаке в Думе. Та съемка стала одним из главных оснований для Запада, чтобы нанести удар по Сирии. В Гаагу из Думы приехали 17 человек.
Прибывшие из Думы сирийцы побывали в российском посольстве в Нидерландах, затем в штаб-квартире ОЗХО, а потом их доставили в отель, где начался брифинг, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Специалисты из Организации по запрещению химоружия все-таки согласились выслушать тех, кого «Белые каски» использовали для своего постановочного видео, изображающего «последствия химатаки» в сирийской Думе 7 апреля.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Сегодня мы можем доказать, что видеоролик „Белых касок“ — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг. Он получил широкий резонанс, большой позитивный отклик».
Теперь вопрос в том, насколько ОЗХО примет во внимание сегодняшние заявления. В любом случае происходящее в Гааге — большой прорыв отечественной дипломатии.
На брифинге с участием невольных участников постановки химатаки присутствовала западная пресса. Хотя постпреды при ОЗХО из стран НАТО и некоторых государств ЕС демонстративно призывали к бойкоту сегодняшней встречи.
Подробности — в видеоматериале.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Сегодня мы можем доказать, что видеоролик „Белых касок“ — это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг. Он получил широкий резонанс, большой позитивный отклик».
Теперь вопрос в том, насколько ОЗХО примет во внимание сегодняшние заявления. В любом случае происходящее в Гааге — большой прорыв отечественной дипломатии.
На брифинге с участием невольных участников постановки химатаки присутствовала западная пресса. Хотя постпреды при ОЗХО из стран НАТО и некоторых государств ЕС демонстративно призывали к бойкоту сегодняшней встречи.
Подробности — в видеоматериале.
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