Путин рассказал, кто создал новейшую систему вооружений

Президент побывал в политехническом университете Петербурга, где принял участие в работе съезда Российского союза ректоров. Владимир Путин призвал создавать в вузах лучшие условия для стартапов, с которых начинается развитие успешных высокотехнологичных компаний. Глава государства подчеркнул важность поддержки талантливых студентов, а также обратил внимание на проблемы вузовских коллективов, не готовых к решению современных задач.
Как сообщает корреспондент НТВ Николай Булкин, то, что создают в петербургском политехническом университете студенты вместе с преподавателями, — это прорывные технологии. Взять хотя бы часть модели автомобиля будущего, корпус которого получается практически без болтов, — единая и очень прочная композиция. В политехе уже создали электрокар по этой технологии, говорят, что по многим показателям лучше, чем самый известный электромобиль Tesla.
О необходимости таких исследований и наличии лабораторий в университетах и говорили на Совете ректоров вузов. Именно так студенты вовлекаются в новые разработки, остаются в аспирантуре, занимаются наукой. Но в целом по стране как раз таких настоящих аспирантов — будущих ученых и преподавателей вузов — сейчас не хватает, и президент особенно строго это подчеркнул.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно? А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?»
Для ректоров, очевидно, это одна из главных проблем, над которой предстоит работать.
Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: «Мы потеряли качество подготовки аспирантов».
Аспирантов намерены заинтересовать деньгами. За последнее время, по словам президента, финансирование образования в целом выросло в четыре раза. Система государственных грантов — одна из возможностей поддержки молодых специалистов. Путин привел пример, как в России появилась одна из новейших систем вооружения.
Владимир Путин: «Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился — мы и госпремию им дали, — пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую».
Президент считает, что надо активнее привлекать деньги бизнесменов, которые должны быть заинтересованы в новых научных разработках, которые создаются в высших учебных заведениях. Ведь многие высокотехнологические компании сами родом из студенческих проектов. Поэтому именно в университетах должны создаваться условия для стартапов.
Аплодисментами в аудитории встретили слова президента о том, что выделены деньги на отдельную программу по строительству общежитий для студентов. Новые современные кампусы должны появиться по всей России в ближайшее время.
О необходимости таких исследований и наличии лабораторий в университетах и говорили на Совете ректоров вузов. Именно так студенты вовлекаются в новые разработки, остаются в аспирантуре, занимаются наукой. Но в целом по стране как раз таких настоящих аспирантов — будущих ученых и преподавателей вузов — сейчас не хватает, и президент особенно строго это подчеркнул.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно? А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?»
Для ректоров, очевидно, это одна из главных проблем, над которой предстоит работать.
Виктор Садовничий, президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: «Мы потеряли качество подготовки аспирантов».
Аспирантов намерены заинтересовать деньгами. За последнее время, по словам президента, финансирование образования в целом выросло в четыре раза. Система государственных грантов — одна из возможностей поддержки молодых специалистов. Путин привел пример, как в России появилась одна из новейших систем вооружения.
Владимир Путин: «Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился — мы и госпремию им дали, — пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую».
Президент считает, что надо активнее привлекать деньги бизнесменов, которые должны быть заинтересованы в новых научных разработках, которые создаются в высших учебных заведениях. Ведь многие высокотехнологические компании сами родом из студенческих проектов. Поэтому именно в университетах должны создаваться условия для стартапов.
Аплодисментами в аудитории встретили слова президента о том, что выделены деньги на отдельную программу по строительству общежитий для студентов. Новые современные кампусы должны появиться по всей России в ближайшее время.
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