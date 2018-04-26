Путин предложил ввести программу строительства студенческих кампусов

В Санкт-Петербурге в политехническом университете сегодня начал работу ХI съезд российского союза ректоров. Его открыл Владимир Путин.

Президент, упомянув о богатой истории питерского политеха, предложил обсудить задачи высшей школы на современном этапе развития, обменяться мнениями о том, что могут предложить вузы для осуществления технологического прорыва. Путин заявил, что в РФ нужно реализовать программу строительства современных студенческих общежитий, это станет задачей нового кабмина.



Владимир Путин, президент РФ: «Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства, дохода родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, мы должны будем это обязательно сделать. И новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы».



Путин отметил, что начиная с 2000 года расходы государства на высшее образование выросли более чем в четыре раза, были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, в вузах созданы новые лаборатории и научные центры.



Владимир Путин: «Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель происходящих здесь перемен, и их динамика должна нарастать».



Президент затронул тему студенческих стартапов. По его словам, следует поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок. При этом, по его словам, вузы могут готовить целые проектные команды, которые способны конструировать сложные инженерные технологические системы.