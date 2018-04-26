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    Песков призвал не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков призвал не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

    Песков призвал не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

    Песков призвал не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • В Кремле призвали не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, работает ли у него Telegram, признал, что по-прежнему пользуется этим мессенджером, но в его работе случаются перебои.

    Дмитрий Песков: «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями».

    Он призвал не иронизировать над тем, что процесс блокировки мессенджера затягивается. И подчеркнул, что исполнить решение суда об ограничении работы Telegram технически непросто.

    Дмитрий Песков: «Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто, но вместе с тем ведомство (Роскомнадзор — ред.) планомерно работает. Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать».

    Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что ряд компаний несет значительные убытки из-за сбоев, которые вызвали действия Роскомнадзора при попытке блокировки Telegram. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба.

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    Игрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram в России. Причиной этого решения стало то, что руководство мессенджера не передало ключи шифрования переписок пользователей ФСБ.

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