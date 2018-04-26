Песков призвал не иронизировать над ситуацией с блокировкой Telegram

В Кремле призвали не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, работает ли у него Telegram, признал, что по-прежнему пользуется этим мессенджером, но в его работе случаются перебои.
Дмитрий Песков: «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями».
Он призвал не иронизировать над тем, что процесс блокировки мессенджера затягивается. И подчеркнул, что исполнить решение суда об ограничении работы Telegram технически непросто.
Дмитрий Песков: «Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто, но вместе с тем ведомство (Роскомнадзор — ред.) планомерно работает. Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать».
Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что ряд компаний несет значительные убытки из-за сбоев, которые вызвали действия Роскомнадзора при попытке блокировки Telegram. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram в России. Причиной этого решения стало то, что руководство мессенджера не передало ключи шифрования переписок пользователей ФСБ.
Дмитрий Песков: «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями».
Он призвал не иронизировать над тем, что процесс блокировки мессенджера затягивается. И подчеркнул, что исполнить решение суда об ограничении работы Telegram технически непросто.
Дмитрий Песков: «Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто, но вместе с тем ведомство (Роскомнадзор — ред.) планомерно работает. Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать».
Песков также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что ряд компаний несет значительные убытки из-за сбоев, которые вызвали действия Роскомнадзора при попытке блокировки Telegram. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram в России. Причиной этого решения стало то, что руководство мессенджера не передало ключи шифрования переписок пользователей ФСБ.
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