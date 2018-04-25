Разрушает города и вызывает цунами: СМИ рассказали о российском оружии Судного дня

Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города.
В западной прессе активно обсуждают комплекс «Статус-6», который также известен как оружие Судного дня. Издание Business Insider подчеркивает разрушительные возможности подлодки, которая может переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.
Отмечается, что ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Более того, отмечают специалисты, подводный удар может вызвать волны до ста метров.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые «требуют тонкой наладки и доработки».
Названия передового российского вооружения были определены в ходе интернет-голосования. Так, новый российский подводный беспилотник решили назвать «Посейдон» (По некоторым данным, это и есть «Статус-6»). Новейший боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет». Это имя монаха-богатыря, который по легенде бился с Челубеем на Куликовом поле. А новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получила название «Буревестник».
Отмечается, что ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн вблизи прибрежной линии может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Более того, отмечают специалисты, подводный удар может вызвать волны до ста метров.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые «требуют тонкой наладки и доработки».
Названия передового российского вооружения были определены в ходе интернет-голосования. Так, новый российский подводный беспилотник решили назвать «Посейдон» (По некоторым данным, это и есть «Статус-6»). Новейший боевой лазерный комплекс получил имя «Пересвет». Это имя монаха-богатыря, который по легенде бился с Челубеем на Куликовом поле. А новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой по итогам голосования на сайте Минобороны получила название «Буревестник».
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