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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость России от Украины»

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость России от Украины»

    В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость России от Украины»

    В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость России от Украины»
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Киев должен сохранить зависимость России от Украины в вопросе транзита газа, иначе возрастает риск вооруженного конфликта. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

    По мнению Геращенко, для Украины большую опасность представляет строительство газопровода «Северный поток — 2». В эфире телеканала «112 Украина» он посетовал, что дело не только в доходах, которых Киев лишится, когда российский газ пойдет в обход территории страны.

    Антон Геращенко, депутат Рады: «Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз».

    Украинский парламентарий призвал США вмешаться в ситуацию, в частности, ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон «образумит» страны Европы, готовые сотрудничать с Москвой.

    Антон Геращенко: «Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода „Северный поток — 2“ и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа».

    смотретьФинляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»
    Напомним, 12 апреля Финляндия выдала второе и окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В исключительной экономической зоне страны будет проложено почти 400 километров газопровода. В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии.

    Вторая нитка «Северного потока» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

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