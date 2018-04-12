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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2». газопровод, Северный поток, Финляндия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФинляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»

    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»

    2 комментария
    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»

    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»

    Финляндия выдала окончательное разрешение на «Северный поток — 2»

      Финляндия выдала второе и окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Первое оператор проекта — компания Nord Stream 2 — получила неделю назад.

      В исключительной экономической зоне Финляндии будет проложено почти 400 километров газопровода.

      В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии. Еще необходимо согласие Швеции и Дании.

      Вторая нитка «Северного потока» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

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