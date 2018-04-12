Финляндия выдала второе и окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Первое оператор проекта — компания Nord Stream 2 — получила неделю назад.
В исключительной экономической зоне Финляндии будет проложено почти 400 километров газопровода.
В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии. Еще необходимо согласие Швеции и Дании.
Вторая нитка «Северного потока» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2019 году.
В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии. Еще необходимо согласие Швеции и Дании.
Вторая нитка «Северного потока» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2019 году.
Комментарии