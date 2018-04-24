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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига. Вторая мировая война, героизм, история, Польша. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПобег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига

    Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига

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    Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига

    Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига

    Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига

      Сегодня в Ростове-на-Дону пройдет российская премьера фильма «Собибор», посвященного восстанию узников нацистского лагеря смерти. 75 лет назад советский офицер Александр Печерский возглавил в Собиборе бунт и сумел бежать с сотнями заключенных. Однако заканчивал войну красноармеец в штрафном батальоне как побывавший в немецком плену.

      Историческая справедливость была восстановлена лишь недавно. Память Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после событий. Героя посмертно наградили, в его родном Ростове появились улица и школа его имени, а сегодня в городе открыли памятник.

      События 75-летней давности незаслуженно оставались малоизвестной страницей истории войны. В октябре 1943 года Александр Печерский организовал, казалось, невозможное: массовый побег заключенных из лагеря смерти Собибор. До него и после этого не удавалось никому.

      На юго-востоке Польши лагерь Собибор действовал полтора года. За это время нацисты убили здесь 250 тысяч евреев. Тотальная атмосфера страха, насилия и пыток. Лейтенант Александр Печерский, попавший в плен еще в 1941-м, бежать пытался несколько раз. Оказавшись в Собиборе, он смог уговорить отчаявшихся уже людей напасть на эсэсовцев и бежать, прорвав заграждение. Триста заключенных смогли тогда вырваться на свободу.

      Наталья Ладыченко, внучка Александр Печерского: «Дедушка тогда сказал, что если бежать, то всем лагерем, а иначе это обречено на провал, потому что, во-первых, поймают, а во-вторых, всех расстреляют».

      По воспоминаниям внучки лейтенанта Печерского, он до конца своей жизни не мог слышать детского плача, так свежи были в его памяти ужасы, происходившие в лагере смерти. Несмотря на пережитое, он после побега вступил в партизанский отряд и вместе с боевой группой пускал под откос немецкие эшелоны.

      Наталья Ладыченко, внучка Александр Печерского: «Такого геройского в его поведении, в его значимости самого себя абсолютно не было, вообще, даже близко, он был очень скромный человек».

      Его судьба и после освобождения сложилась непросто. На немногих сохранившихся мирных фотографиях он улыбается. Словно и не было штрафбата, где он оказался, вернувшись в состав регулярной армии. Обычная тогда практика в отношении красноармейцев, побывавших в плену. А в конце 40-х во время политической кампании против евреев он остался без работы.

      Элеонора Гриневич, дочь Александра Печерского: «Из партии исключили, и три года он нигде не мог работать, даже на завод его не брали, нигде не работал. И только после смерти Сталина вначале багетная какая-то артель была, вот он работал в этой артели».

      Подвиг Александра Печерского вдохновил российских кинематографистов на создание фильма о побеге из Собибора. Константин Хабенский сыграл главную роль и стал режиссером ленты. Военная драма снята без детализации ужасов войны. Но реальность, показанная в фильме, производит очень сильное впечатление.

      Мировая премьера фильма уже прошла в Польше, неподалеку от того самого лагеря. Российскую премьеру Собибора приурочили к открытию памятника Александру Печерскому. А уже 3 мая картину можно будет увидеть во всех кинотеатрах России.

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