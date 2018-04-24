Участнице дорожного конфликта в Петербурге дали пять месяцев колонии-поселения

Невский районный суд вынес приговор Зульфие Саидмуратовой — фигурантке дела о нападении на водителя школьного автобуса.
Участницу кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной приговорили к пяти месяцам колонии-поселения. Приговор Зульфие Саидмуратовой сегодня вынес Невский районный суд.
Во время процесса Саидмуратова признала вину. Ее дело рассматривалось в особом порядке.
Напомним: в декабре прошлого года предприниматель Ализаде Мустафаев стал зачинщиком дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Водитель внедорожника и его спутница из-за замечания о нарушении ПДД напали на водителя школьного автобуса.
Мустафаев несколько раз ударил шофера ножом, а Саидмуратова — битой. При этом свидетелями атаки стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.
Во время процесса Саидмуратова признала вину. Ее дело рассматривалось в особом порядке.
Напомним: в декабре прошлого года предприниматель Ализаде Мустафаев стал зачинщиком дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Водитель внедорожника и его спутница из-за замечания о нарушении ПДД напали на водителя школьного автобуса.
Мустафаев несколько раз ударил шофера ножом, а Саидмуратова — битой. При этом свидетелями атаки стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.
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