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    Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга. Ленинградская область, Санкт-Петербург, автобусы, дети и подростки, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

    Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

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    Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

    Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

    Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

      Следственный комитет опубликовал фото 44-летнего предпринимателя Ализаде Мустафаева и его спутницы. Разозлившись на замечания водителя автобуса, они в присутсивии четвероклассников из Кировска избили мужчину битой и нанесли ему несколько ножевых ранений. Пострадавший уже прооперирован врачами Александровской больницы.

      В Петербурге и Ленобласти разыскивается 44-летний Ализаде Мустафаев, который стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной.

      Накануне за то, что водитель автобуса со школьниками сделал мужчине замечание из-за нарушения ПДД, предприниматель жестоко расправился с ним. Мустафаев несколько раз ударил ножом шофера, а спутница из Range Rover ударила пострадавшего битой. Затем они скрылись с места происшествия.

      Свидетелями расправы стали четвероклассники из Кировска, который ездили в Петербург на экскурсию в Музей воды. Фотографию устроившего поножовщину владельца внедорожника опубликовал на своем сайте Следственный комитет.

      Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, после инцидента истекающий кровью водитель автобуса упал в снег на обочине. Через 10 минут его на реанимобиле доставят в Александровскую больницу.

      Александр Чикин, главный хирург Александровской больницы: «Пациента доставила накануне около 19 часов бригада скорой медицинской помощи. У него были множественные ножевые ранения. Он был госпитализирован в блок критических состояний. Затем мужчину прооперировали».

      Следственный комитет возбудил уголовное дело, увидев в действиях водителя внедорожника покушение на убийство. Сейчас для поиска преступников важны любые детали конфликта и информация о местонахождении нападавших. Известно, что дорожный конфликт случился в 18:08 в вечерний час пик. Свидетелей происшествия должно быть достаточно.

      В 1-й школе Кировска сегодня тоже следственные действия. Опрашивают сопровождающих и детей, сидевших на переднем сидении. С фирмой по перевозке школа активно сотрудничает уже семь лет. Не было никаких нареканий.

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      Сопровождающие школьников пытались отвлечь детей, закрывая спинами происходящее за окном и в одиночку старались остановить разъяренных автомобилистов.

      Екатерина, мать школьника: «Я забежала обратно в автобус, нажала на звуковой сигнал, чтобы хоть кто-то остановился. Мимо проезжавшие машины не реагировали».

      Сопровождавший школьников классный руководитель с сегодняшнего дня на больничном. От переживаний после кровавого конфликта она не смогла выйти на работу.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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