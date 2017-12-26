Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга

Следственный комитет опубликовал фото
44-летнего предпринимателя Ализаде Мустафаева и его спутницы. Разозлившись на замечания водителя автобуса, они в присутсивии четвероклассников из Кировска избили мужчину битой и нанесли ему несколько ножевых ранений. Пострадавший уже прооперирован врачами Александровской больницы.
В Петербурге и Ленобласти разыскивается 44-летний Ализаде Мустафаев, который стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной.
Накануне за то, что водитель автобуса со школьниками сделал мужчине замечание из-за нарушения ПДД, предприниматель жестоко расправился с ним. Мустафаев несколько раз ударил ножом шофера, а спутница из Range Rover ударила пострадавшего битой. Затем они скрылись с места происшествия.
Свидетелями расправы стали четвероклассники из Кировска, который ездили в Петербург на экскурсию в Музей воды. Фотографию устроившего поножовщину владельца внедорожника опубликовал на своем сайте Следственный комитет.
Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, после инцидента истекающий кровью водитель автобуса упал в снег на обочине. Через 10 минут его на реанимобиле доставят в Александровскую больницу.
Александр Чикин, главный хирург Александровской больницы: «Пациента доставила накануне около 19 часов бригада скорой медицинской помощи. У него были множественные ножевые ранения. Он был госпитализирован в блок критических состояний. Затем мужчину прооперировали».
Следственный комитет возбудил уголовное дело, увидев в действиях водителя внедорожника покушение на убийство. Сейчас для поиска преступников важны любые детали конфликта и информация о местонахождении нападавших. Известно, что дорожный конфликт случился в 18:08 в вечерний час пик. Свидетелей происшествия должно быть достаточно.
В 1-й школе Кировска сегодня тоже следственные действия. Опрашивают сопровождающих и детей, сидевших на переднем сидении. С фирмой по перевозке школа активно сотрудничает уже семь лет. Не было никаких нареканий.
Сопровождающие школьников пытались отвлечь детей, закрывая спинами происходящее за окном и в одиночку старались остановить разъяренных автомобилистов.
Екатерина, мать школьника: «Я забежала обратно в автобус, нажала на звуковой сигнал, чтобы хоть кто-то остановился. Мимо проезжавшие машины не реагировали».
Сопровождавший школьников классный руководитель с сегодняшнего дня на больничном. От переживаний после кровавого конфликта она не смогла выйти на работу.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Накануне за то, что водитель автобуса со школьниками сделал мужчине замечание из-за нарушения ПДД, предприниматель жестоко расправился с ним. Мустафаев несколько раз ударил ножом шофера, а спутница из Range Rover ударила пострадавшего битой. Затем они скрылись с места происшествия.
Свидетелями расправы стали четвероклассники из Кировска, который ездили в Петербург на экскурсию в Музей воды. Фотографию устроившего поножовщину владельца внедорожника опубликовал на своем сайте Следственный комитет.
Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, после инцидента истекающий кровью водитель автобуса упал в снег на обочине. Через 10 минут его на реанимобиле доставят в Александровскую больницу.
Александр Чикин, главный хирург Александровской больницы: «Пациента доставила накануне около 19 часов бригада скорой медицинской помощи. У него были множественные ножевые ранения. Он был госпитализирован в блок критических состояний. Затем мужчину прооперировали».
Следственный комитет возбудил уголовное дело, увидев в действиях водителя внедорожника покушение на убийство. Сейчас для поиска преступников важны любые детали конфликта и информация о местонахождении нападавших. Известно, что дорожный конфликт случился в 18:08 в вечерний час пик. Свидетелей происшествия должно быть достаточно.
В 1-й школе Кировска сегодня тоже следственные действия. Опрашивают сопровождающих и детей, сидевших на переднем сидении. С фирмой по перевозке школа активно сотрудничает уже семь лет. Не было никаких нареканий.
Сопровождающие школьников пытались отвлечь детей, закрывая спинами происходящее за окном и в одиночку старались остановить разъяренных автомобилистов.
Екатерина, мать школьника: «Я забежала обратно в автобус, нажала на звуковой сигнал, чтобы хоть кто-то остановился. Мимо проезжавшие машины не реагировали».
Сопровождавший школьников классный руководитель с сегодняшнего дня на больничном. От переживаний после кровавого конфликта она не смогла выйти на работу.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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