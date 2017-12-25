Водитель иномарки напал с ножом на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Правоохранители устанавливают местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в северной столице. Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в автобусе находились дети.
Инцидент произошел сегодня на Октябрьской набережной, передает РИА Новости.
Из сообщения ГУМВД по Петербургу и ЛО: «Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии».
После инцидента находившихся в автобусе детей доставили в администрацию Невского района, решается вопрос о том, как их развезти по домам.
Из сообщения ГУМВД по Петербургу и ЛО: «Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии».
После инцидента находившихся в автобусе детей доставили в администрацию Невского района, решается вопрос о том, как их развезти по домам.
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