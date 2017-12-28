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    В Петербурге поймали участницу нападения на водителя автобуса с детьми

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    В Петербурге поймали участницу нападения на водителя автобуса с детьми

    В Петербурге поймали участницу нападения на водителя автобуса с детьми

    В Петербурге задержали участницу кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной.

    Зульфия Саидмуратова была задержана в ночь на 28 декабря.

    Сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Как отметили в СКР, Саидмуратова и ее подельник Ализаде Мустафаев дают признательные показания.

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    Напомним, вечером 25 декабря 44-летний предприниматель Мустафаев стал зачинщиком дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Мужчина и его спутница из-за замечания о нарушении ПДД напали на водителя автобуса. Мустафаев несколько раз ударил шофера ножом, а Саидмуратова — битой. При этом свидетелями атаки стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.

    Позднее Мустафаев добровольно явился в полицию. Ему грозит отвественность по статьям «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Пострадавший водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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