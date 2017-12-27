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    СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам. Санкт-Петербург, автобусы, дети и подростки, драки и избиения, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

    СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

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    СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

    СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

    СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

      По данным журналистов, устроивший дорожную разборку на Октябрьской набережной Мустафаев явился в дежурную часть УМВД по Невскому району сегодня около 5 часов утра.

      В правоохранительных органах НТВ неофициально информацию о добровольной явке в полицию Ализаде Мустафаева. Ранее сообщалось, что 44-летнего предпринимателя задержали на набережной реки Оккервиль.

      По данным 47news, появлению Мустафаева в полицейском участке способствовала работа правоохранителей с азербайджанской диаспорой Петербурга и коллегами Ализаде по бизнесу. Между тем его спутницу, которая участвовала в потасовке и била 29-летнего водителя автобуса битой, до сих пор ищут. Но, как полагают журналисты, найти Зульфию Саидмуратову — это дело техники.

      Напомним: по версии следствия, 44-летний предприниматель стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Из-за замечания о нарушении ПДД он несколько раз ударил шофера ножом, а его спутница битой. Свидетелями жестокой расправы стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.

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