СМИ: зачинщик питерской поножовщины сдался полиции сам

По данным журналистов, устроивший дорожную разборку на Октябрьской набережной Мустафаев явился в дежурную часть УМВД по Невскому району сегодня около 5 часов утра.
В правоохранительных органах НТВ неофициально информацию о добровольной явке в полицию Ализаде Мустафаева. Ранее сообщалось, что 44-летнего предпринимателя задержали на набережной реки Оккервиль.
По данным 47news, появлению Мустафаева в полицейском участке способствовала работа правоохранителей с азербайджанской диаспорой Петербурга и коллегами Ализаде по бизнесу. Между тем его спутницу, которая участвовала в потасовке и била 29-летнего водителя автобуса битой, до сих пор ищут. Но, как полагают журналисты, найти Зульфию Саидмуратову — это дело техники.
Напомним: по версии следствия, 44-летний предприниматель стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Из-за замечания о нарушении ПДД он несколько раз ударил шофера ножом, а его спутница битой. Свидетелями жестокой расправы стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.
По данным 47news, появлению Мустафаева в полицейском участке способствовала работа правоохранителей с азербайджанской диаспорой Петербурга и коллегами Ализаде по бизнесу. Между тем его спутницу, которая участвовала в потасовке и била 29-летнего водителя автобуса битой, до сих пор ищут. Но, как полагают журналисты, найти Зульфию Саидмуратову — это дело техники.
Напомним: по версии следствия, 44-летний предприниматель стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной. Из-за замечания о нарушении ПДД он несколько раз ударил шофера ножом, а его спутница битой. Свидетелями жестокой расправы стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию.
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