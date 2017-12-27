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    В Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми. Санкт-Петербург, задержание, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми

    В Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми

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    В Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми

    В Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми

    В Петербурге схватили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса с детьми

      Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом водителя экскурсионного автобуса с детьми в ходе дорожного конфликта.

      Напомним, 44-летний Ализаде Мустафаев на днях стал зачинщиком кровавого дорожного конфликта на Октябрьской набережной. За то, что водитель автобуса со школьниками сделал мужчине замечание из-за нарушения ПДД, предприниматель жестоко расправился с ним. Мустафаев несколько раз ударил шофера ножом, а его спутница из Range Rover — битой. Затем они скрылись с места происшествия.

      После инцидента истекающий кровью водитель автобуса упал в снег на обочине. Через 10 минут его на реанимобиле доставили в Александровскую больницу. Свидетелями расправы стали четвероклассники из Кировска, которые ездили в Петербург на экскурсию в Музей воды.

      смотретьСледователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга
      Следователи допрашивают школьников, ставших свидетелями поножовщины на Октябрьской набережной Петербурга
      Как сообщили в Следственном комитете, следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали Мустафаева на набережной реки Оккервиль. Решается вопрос об его аресте и предъявления ему обвинения. Сейчас правоохранители разыскивают соучастницу Мустафаева.

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