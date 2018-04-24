Песков подтвердил подготовку указа Путина о резком росте качества жизни россиян

Указ президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру действительно готовится, подтвердил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просочившуюся в СМИ информацию.
Дмитрий Песков: «Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки. Фактически завершилась его экспертная подготовка и проработка. Такой документ действительно готовится, и он будет представлен главе государства. Как только президент посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем».
Вместе с тем Песков опроверг данные СМИ об объемах финансирования программы. Так, по данным Bloomberg, после инаугурации 7 мая Владимир Путин намерен подписать указ о выделении 10 триллионов рублей на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, чтобы тем самым обеспечить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни населения страны. При этом среди источников финансирования указывается повышение старых и введение новых налогов.
По словам Пескова, в указе «другие цифры».
Дмитрий Песков: «Что касается денежных измерений, которые были процитированы, эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр».
После победы на выборах Путин заявил, что приоритетом его политики на следующий президентский срок станет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.
Вместе с тем Песков опроверг данные СМИ об объемах финансирования программы. Так, по данным Bloomberg, после инаугурации 7 мая Владимир Путин намерен подписать указ о выделении 10 триллионов рублей на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, чтобы тем самым обеспечить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни населения страны. При этом среди источников финансирования указывается повышение старых и введение новых налогов.
По словам Пескова, в указе «другие цифры».
Дмитрий Песков: «Что касается денежных измерений, которые были процитированы, эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр».
После победы на выборах Путин заявил, что приоритетом его политики на следующий президентский срок станет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.
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