«Вместе мы обязательно добьемся успеха»: Путин обратился к россиянам

Владимир Путин в обращении к гражданам России поблагодарил тех, кто поддержал его на недавних выборах, обратил внимание на стоящие перед страной задачи и рассказал о том, как их планируется решать.
По словам президента, стране необходим мощный технологический рывок. Планом действий он назвал свое Послание Федеральному собранию. «Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха», — заявил Путин.
Владимир Путин: «Дорогие друзья, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей — свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан — более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.
18 марта, сразу после объявления первых результатов, выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо. Однако, учитывая масштабную беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуациях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменение к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.
Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.
Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе.
Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики. Повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение… Решать экологические и жилищные проблемы. Обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить. Об этих задачах говорил в Послании. По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный. При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющиеся в некоторых сферах отставания, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей. Дать ответы на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное, любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений.
Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех. Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева, и справа всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы.
Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота: судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха».
Владимир Путин: «Дорогие друзья, сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей — свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан — более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.
18 марта, сразу после объявления первых результатов, выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо. Однако, учитывая масштабную беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуациях непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменение к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.
Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.
Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе.
Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики. Повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение… Решать экологические и жилищные проблемы. Обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить. Об этих задачах говорил в Послании. По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный. При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющиеся в некоторых сферах отставания, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей. Дать ответы на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное, любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений.
Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех. Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют и слева, и справа всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы.
Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота: судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха».
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