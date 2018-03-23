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    ЦИК: Путин получил 76,69% голосов на выборах президента РФ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    ЦИК: Путин получил 76,69% голосов на выборах президента РФ

    ЦИК: Путин получил 76,69% голосов на выборах президента РФ

    ЦИК: Путин получил 76,69% голосов на выборах президента РФ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Такие итоговые данные озвучены на заседании Центризбиркома.

    Второе место по итогам выборов занял выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

    Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).

    Выборы президента России состоялись 18 марта. Сегодня ЦИК признал их состоявшимися и действительными.

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