ЦИК: Путин получил 76,69% голосов на выборах президента РФ

Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Такие итоговые данные озвучены на заседании Центризбиркома.

Второе место по итогам выборов занял выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин (11,77%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).



Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,68%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).



Выборы президента России состоялись 18 марта. Сегодня ЦИК признал их состоявшимися и действительными.

