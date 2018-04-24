СМИ раскрыли план Путина по повышению уровня жизни россиян

Агентство Bloomberg сообщило о планах президента России Владимира Путина выделить десять триллионов рублей на повышение уровня жизни россиян.
По данным агентства, после инаугурации 7 мая Владимир Путин намерен подписать указ, в котором будут расписаны задачи на ближайшие шесть лет. Речь, в частности, идет о развитии системы здравоохранения, образования, а также инфраструктуры. На все это президент планирует выделить 10 триллионов рублей и тем самым обеспечить «решительный прорыв» в повышении уровня жизни населения страны.
Уточняется, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может быть пересмотрена. При этом основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут произойти уже в этом году.
По словам анонимных собеседников агентства, эти расходы будут сопряжены с урезанием средств, выделяемых, в частности, на оборону страны. Кроме того, не исключается повышение налогов и введение нового 4-процентного налога на продажи. Однако эти мера пока не одобрены.
Ранее, после победы на выборах, Путин заявил, что приоритетом его политики на следующий президентский срок станет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.
Уточняется, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может быть пересмотрена. При этом основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут произойти уже в этом году.
По словам анонимных собеседников агентства, эти расходы будут сопряжены с урезанием средств, выделяемых, в частности, на оборону страны. Кроме того, не исключается повышение налогов и введение нового 4-процентного налога на продажи. Однако эти мера пока не одобрены.
Ранее, после победы на выборах, Путин заявил, что приоритетом его политики на следующий президентский срок станет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.
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