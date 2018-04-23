Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Будапешт заблокировал заседание Комиссии НАТО — Украина в ответ на языковой закон

    комментировать

    Будапешт заблокировал заседание Комиссии НАТО — Украина в ответ на языковой закон

    Будапешт заблокировал заседание Комиссии НАТО — Украина в ответ на языковой закон

    Власти Венгрии решили вновь заблокировать проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД.

    Как сообщил источник в Брюсселе, Будапешт не намерен менять свою позицию и по-прежнему добивается отмены украинского закона о языке, передает ТАСС.

    Таким образом, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания Комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В документе, напомним, говорится о том, что с 2020 года в старших и средних классах школ преподавание будет вестись только на украинском языке.

    смотреть«Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем
    «Стыдно и позорно»: Венгрия предложила Украине забыть о европейском будущем
    Это вызвало возмущение соседей Украины. В частности, в Венгрии сообщили о намерении блокировать евроинтеграцию Украины. В ответ в Киеве заявили, что не откажутся закона под давлением.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru