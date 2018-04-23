Власти Венгрии решили вновь заблокировать проведение заседания Комиссии
НАТО-Украина на уровне глав МИД.
Как сообщил источник в Брюсселе, Будапешт не намерен менять свою позицию и по-прежнему добивается отмены украинского закона о языке, передает ТАСС.
Таким образом, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания Комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В документе, напомним, говорится о том, что с 2020 года в старших и средних классах школ преподавание будет вестись только на украинском языке.
Это вызвало возмущение соседей Украины. В частности, в Венгрии сообщили о намерении блокировать евроинтеграцию Украины. В ответ в Киеве заявили, что не откажутся закона под давлением.
Таким образом, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания Комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В документе, напомним, говорится о том, что с 2020 года в старших и средних классах школ преподавание будет вестись только на украинском языке.
Это вызвало возмущение соседей Украины. В частности, в Венгрии сообщили о намерении блокировать евроинтеграцию Украины. В ответ в Киеве заявили, что не откажутся закона под давлением.
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