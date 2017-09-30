Украинский закон об образовании проверят в Совете Европы

Вместо окончательной победы над русским языком Киев нажил себе новых высокопоставленных и влиятельных врагов в Евросоюзе.
Новая реформа образования на Украине вызвала резкую критику соседних стран. Узнав, что теперь из украинских школ будут изгоняться все языки, кроме украинского, Будапешт заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину и отказался принимать Порошенко в Бухаресте.
Творчество украинских законодателей собирается проверить Совет Европы. И Украину вместе с ее президентом, похоже, ожидают проблемы.
Очевидно, что украинские законодатели целились не в венгров, поляков или румын. Запрет только на русский язык выглядел бы откровенной дискриминацией. Впрочем, многие в Киеве давно к ней призывают.
Министр образования Украины Лилия Гриневич называет уменьшение числа школ с уроками на русском языке «естественным процессом, который происходит очень часто по требованию родителей». В Киеве осталось всего около 10 таких школ, но естественно ли это сокращение?
Столица Украины до сих пор остается русскоязычной: здесь сложно купить даже журнал на украинском языке. По-видимому, украинские власти видят лишь один способ заставить говорить своих граждан по-украински: ввести соответствующий закон, а также языковые квоты: так, на радиостанциях 60% эфира должно вестись на украинском языке.
Чтобы влезть в языковые квоты, русскоязычные ведущие берут уроки украинского. Иначе им просто не хватит места на новом украинском телевидении. С критикой квот неожиданно выступила победительница «Евровидения» Джамала, так как песня, с которой она выиграла конкурс, также попала под ограничения, хотя она и не на русском языке.
Русский почти в открытую называют языком оккупантов. Он изгоняется откуда только можно, а сил протестовать у многих просто нет. На подходе еще один закон — продавцов и официантов обяжут говорить по-украински.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Творчество украинских законодателей собирается проверить Совет Европы. И Украину вместе с ее президентом, похоже, ожидают проблемы.
Очевидно, что украинские законодатели целились не в венгров, поляков или румын. Запрет только на русский язык выглядел бы откровенной дискриминацией. Впрочем, многие в Киеве давно к ней призывают.
Министр образования Украины Лилия Гриневич называет уменьшение числа школ с уроками на русском языке «естественным процессом, который происходит очень часто по требованию родителей». В Киеве осталось всего около 10 таких школ, но естественно ли это сокращение?
Столица Украины до сих пор остается русскоязычной: здесь сложно купить даже журнал на украинском языке. По-видимому, украинские власти видят лишь один способ заставить говорить своих граждан по-украински: ввести соответствующий закон, а также языковые квоты: так, на радиостанциях 60% эфира должно вестись на украинском языке.
Чтобы влезть в языковые квоты, русскоязычные ведущие берут уроки украинского. Иначе им просто не хватит места на новом украинском телевидении. С критикой квот неожиданно выступила победительница «Евровидения» Джамала, так как песня, с которой она выиграла конкурс, также попала под ограничения, хотя она и не на русском языке.
Русский почти в открытую называют языком оккупантов. Он изгоняется откуда только можно, а сил протестовать у многих просто нет. На подходе еще один закон — продавцов и официантов обяжут говорить по-украински.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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