Арестованная в США россиянка Насырова объявила голодовку

Россиянка Виктория Насырова, обвиняемая в убийстве, покушении на убийство и кражах, объявила голодовку в
нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд.
Россиянка заявила, что приняла такое решение потому, что в тюрьме с ней плохо обращались. По словам Насыровой, ей угрожают другие заключенные. Кроме того, женщина пожаловалась на тюремных медиков, которые не оказали ей помощи после ухудшения зрения.
Также она намерена подать судебный иск в отношении одной из охранниц. Насырова утверждает, что, когда ее избивали, та всё видела, но не приняла никаких мер, сообщает газета New York Post.
Напомним, 42-летней Насыровой предъявили обвинения в покушении на убийство и воровстве. По данным следствия, она пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю женщину чизкейком и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. Если удастся доказать ее вину, Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы.
В мае 2017 года Насырова подралась с другой заключенной, а в начале этого года была избита группой узниц. После этого она провела пять месяцев в больнице и временно лишилась зрения.
В России Насырову подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии следователей, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.
Также она намерена подать судебный иск в отношении одной из охранниц. Насырова утверждает, что, когда ее избивали, та всё видела, но не приняла никаких мер, сообщает газета New York Post.
Напомним, 42-летней Насыровой предъявили обвинения в покушении на убийство и воровстве. По данным следствия, она пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю женщину чизкейком и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. Если удастся доказать ее вину, Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы.
В мае 2017 года Насырова подралась с другой заключенной, а в начале этого года была избита группой узниц. После этого она провела пять месяцев в больнице и временно лишилась зрения.
В России Насырову подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии следователей, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.
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