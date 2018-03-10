Дипломаты встретились с избитой в тюрьме в США россиянкой Насыровой

Российские дипломаты посетили находящуюся в американской тюрьме Викторию Насырову. Она подтвердила, что временно теряла зрение после того, как ее избили сокамерницы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в
Нью-Йорке.
Из сообщения генконсульства: «Седьмого марта дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке добились встречи с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда преступлений. Насырова подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию о совершении в отношении нее нападения со стороны сокамерниц 3 января 2018 г., в результате которого она была госпитализирована; у нее была диагностирована временная потеря зрения».
В генконсульстве также добавили, что Насырова готова встретиться представителями российских СМИ. Дипломаты пообещали, что будут добиваться соблюдения ее законных прав.
Напомним, 42-летней Насыровой предъявили обвинения в покушении на убийство и воровстве. По данным следствия, она пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю женщину чизкейком и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. Если удастся доказать ее вину, Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы.
В России Насырову подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии следователей, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.
В генконсульстве также добавили, что Насырова готова встретиться представителями российских СМИ. Дипломаты пообещали, что будут добиваться соблюдения ее законных прав.
Напомним, 42-летней Насыровой предъявили обвинения в покушении на убийство и воровстве. По данным следствия, она пыталась отравить внешне похожую на нее 35-летнюю женщину чизкейком и похитила у нее документы, разрешение на работу, и украшения. Если удастся доказать ее вину, Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы.
В России Насырову подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии следователей, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.
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