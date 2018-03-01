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    Беглой убийце из России предъявили обвинение в США

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    Беглой убийце из России предъявили обвинение в США

    Беглой убийце из России предъявили обвинение в США

    Беглой убийце из России предъявили обвинение в США

    Гражданку России Викторию Насырову обвинили в покушении на убийство в Нью-Йорке.

    Обвинения предъявила прокуратура нью-йоркского района Куинс.

    По данным ТАСС, в августе 2016 года Насырова пыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса. При этом россиянка похитила у своей жертвы документы и личные вещи. Однако пострадавшая выжила и дала против Насыровой показания.

    Женщину задержали в марте прошлого года. Ее подозревают и в других преступлениях, совершенных в США и России. В частности, в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке. Потенциальных жертв-мужчин женщина находила на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду одурманивающие вещества, после чего грабила.

    В России Насырову подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко в октябре 2014 года. По версии сыщиков, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.

    Сейчас Насырова находится в тюрьме в Нью-Йорке. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

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