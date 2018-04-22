В США рассекретили исторические доказательства работы бандеровцев на фашистов

ЦРУ рассекретило свои архивы и представило доказательства, что Степан Бандера, герой современной Украины, работал на фашистов. Однако на Украине это факт мало кого смутил.
Сегодня на Украине принято рассказывать, что Бандера и его организация ОУН-УПА, запрещенная в России как экстремистская, будто бы боролся и с немецкими оккупантами. Однако выяснилось, что Степан Бандера не только сотрудничал с нацистами, он был их шпионом. На днях ЦРУ рассекретило данные военных архивов. В документе указано, что икона украинского национализма Степан Бандера был украинским фашистом и немецким шпионом по кличке Консул-2.
Чарльз Ортел, политолог: «Бандера был очень неоднозначной личностью. Он сотрудничал с многими мировыми разведками. Вас это удивляет? Меня — нет. Нацизм — это сущее зло. За многими бесчеловечными экспериментами стояли настоящие убийцы. С другой стороны, были люди, за которыми некоторые страны охотились. Естественно, США следили за этими людьми и старалась заставить их работать на себя. Сотрудничали ли мы с негодяями? Ну, конечно сотрудничали, мы не могли поступать по-другому, ведь наши национальные интересы были и остаются превыше всего».
По жестокости бандеровцы даже превосходили немецких карателей. Некоторое время назад польские историки изучили документы и опубликовали список из 135 способов убийства людей на Волыни. Это были настоящие зверства. А теперь престарелые адепты ОУН-УПА и идеологии Гитлера шагают под охраной молодых радикалов и не скрывают своей гордости.
В конце января польский сейм принял закон, который запрещает отрицание Волынской резни и пропаганду «бандеровской идеологии». За это в Польше теперь предусмотрено уголовное наказание. На Украине отреагировали в своем стиле — даже депутаты Верховной Рады предложили в ответ поднимать по праздникам на зданиях госучреждений красно-черный флаг.
Поклонники идеологии Гитлера на Украине хорошо мобилизованы и легализованы. Проправительственный «Национальный корпус» спонсируется из киевского бюджета. В Раде фашистские идеи продвигает Олег Тягнибок со своей партией «Свобода». Да что там — сам президент Порошенко появляется на публике в камуфляже с нашивками националистов.
Роберт Винницкий, депутат сейма Польши, лидер партии «Народное движение»: «То, как себя ведет президент Порошенко, — некая политическая шизофрения. Он одно делает в Польше, а другое на Украине, и эту ложь сразу видно. С одной стороны, отдана честь жертвам бандеровцев, а с другой стороны абсолютная „бандеризация“ Украины. Официальная, государственная „бандеризация“ Украины».
Сами же поляки планируют возвести в одном из пригородов Варшавы новый памятник Волынской резне. Он уже вызвал неоднозначную реакцию: он выполнен в форме костра, в котором горит семья с детьми, а в центре композиции младенец, проткнутый штырем. Он шокирует, но как говорят авторы — только лишь потому, что он сделан по реальным фотографиям тех убийств.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Чарльз Ортел, политолог: «Бандера был очень неоднозначной личностью. Он сотрудничал с многими мировыми разведками. Вас это удивляет? Меня — нет. Нацизм — это сущее зло. За многими бесчеловечными экспериментами стояли настоящие убийцы. С другой стороны, были люди, за которыми некоторые страны охотились. Естественно, США следили за этими людьми и старалась заставить их работать на себя. Сотрудничали ли мы с негодяями? Ну, конечно сотрудничали, мы не могли поступать по-другому, ведь наши национальные интересы были и остаются превыше всего».
По жестокости бандеровцы даже превосходили немецких карателей. Некоторое время назад польские историки изучили документы и опубликовали список из 135 способов убийства людей на Волыни. Это были настоящие зверства. А теперь престарелые адепты ОУН-УПА и идеологии Гитлера шагают под охраной молодых радикалов и не скрывают своей гордости.
В конце января польский сейм принял закон, который запрещает отрицание Волынской резни и пропаганду «бандеровской идеологии». За это в Польше теперь предусмотрено уголовное наказание. На Украине отреагировали в своем стиле — даже депутаты Верховной Рады предложили в ответ поднимать по праздникам на зданиях госучреждений красно-черный флаг.
Поклонники идеологии Гитлера на Украине хорошо мобилизованы и легализованы. Проправительственный «Национальный корпус» спонсируется из киевского бюджета. В Раде фашистские идеи продвигает Олег Тягнибок со своей партией «Свобода». Да что там — сам президент Порошенко появляется на публике в камуфляже с нашивками националистов.
Роберт Винницкий, депутат сейма Польши, лидер партии «Народное движение»: «То, как себя ведет президент Порошенко, — некая политическая шизофрения. Он одно делает в Польше, а другое на Украине, и эту ложь сразу видно. С одной стороны, отдана честь жертвам бандеровцев, а с другой стороны абсолютная „бандеризация“ Украины. Официальная, государственная „бандеризация“ Украины».
Сами же поляки планируют возвести в одном из пригородов Варшавы новый памятник Волынской резне. Он уже вызвал неоднозначную реакцию: он выполнен в форме костра, в котором горит семья с детьми, а в центре композиции младенец, проткнутый штырем. Он шокирует, но как говорят авторы — только лишь потому, что он сделан по реальным фотографиям тех убийств.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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