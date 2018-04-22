Макрон метит на место «лидера свободного мира» в противостоянии с Россией

Германия просит американцев разрешить ей не выполнять антироссийские санкции, Италия отказывает американской подводной лодке от порта, отец премьера Польши недоволен антироссийским поведением сына. Предчувствие гражданской войны — почему медовый месяц Макрона и Меркель может закончиться разводом
по-европейски?
Во Франции — еженедельные забастовки и акции протеста. Вдобавок сразу сто бывших сторонников президента громко хлопнули дверью и объявили, что покидают созданную им партию «Вперед!». Они говорят о предательстве принципов демократии и даже культе личности Эммануэля Макрона который зачастую плюет на общественное мнение при принятии решений. Например, о ракетных ударах по Сирии.
Предпринятая Макроном акция возмездия показала, что его внешняя политика не находит поддержки у 60 процентов французов. Согласно тому же опросу, примерно столько же, а именно 58% французов недовольны в целом своим президентом после года его правления. В общем, примерять мундир генерала Де Голля и быть настоящим отцом нации Макрону еще рано. Зато, конечно, можно стать проводником американских идей в Европе, тем более что после выхода Великобритании из ЕС это место вакантно. Но Макрону очень важно нравиться, ему нужны уважение и «лайки». На этой неделе он сделал сразу два заявления французским журналистам, одно во время интервью, другое — после. В первом он говорит, он чуть ли не лично давал указания Трампу, какие объекты в Сирии нужно бомбить, второе — что он, оказывается, ровня Путину и Путин его понимает.
Эммануэль Леруа, политолог: «Когда Трамп решает начать операцию в Сирии, Макрон этому следует, его этому научили. Но он, как хороший ученик, пытается идти еще дальше. Когда Трамп говорит „все, больше операций не будет, задача выполнена“, Макрон хочет продолжать, так что Трамп вынужден его одернуть: „Достаточно, молодой человек, это не вам решать“. А в Европе он в окружении пустоты. С одной стороны — Тереза Мэй и Brexit. С другой стороны — проблемы Ангелы Меркель, которая с трудом собрала коалицию. И Макрон сам себе сказал: „Это мой шанс“».
И вот он уже едет в Страсбург и выступает с программной речью перед депутатами Европарламента, призывая к единению на фоне усиления популистских и националистических тенденций. В момент выступления ряд депутатов поднимают плакаты «Руки прочь от Сирии».
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Это форма европейской гражданской войны. Иногда кажется, что национальный эгоизм имеет приоритет над тем, что нас объединяет перед остальным миром. Есть увлечение нелиберальным течением, которое растет с каждым днем. Есть геополитические угрозы, которые, я уверен, обязательно будут, которые растут с каждым днем и которые дают Европе определенные обязательства».
О чем это макрон? О какой войне? С кем? С Великобританией из-за Brexit или с Польшей из-за ее автократического режима? С Венгрией или Италией, где к власти пришли евросекптики? А может, Макрон говорит о последствиях миграционного кризиса, который захлестнул Европу?
Александр Рар, политолог: «О каком действительном лидерстве Франции или Германии здесь можно говорить? Здесь можно говорить о том, что Европа, европейские элиты пытаются себя спасти. Они пытаются всех призывать к тем же самым идеалам, к которым призывают последние 20 лет — давайте выстроим дееспособную сильную политическую Европу, давайте создадим Соединенные Штаты Европы».
Но это идея все более и более утопична, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Американские журналисты уже сравнивают Макрона с Наполеоном, и вот тут Макрон делает самое главное заявление — ради чего он хочет стать правителем Европы.
Эммануэль Макрон: «Столкнувшись с напряженностью в отношениях с некоторыми соседями, такими как Россия, Европа продемонстрировала единство и суверенность».
Неужели все эти слова о единстве исключительно ради противостояния России. Искать внешнего врага не надо — он же рядом. И тут европейские депутаты садятся на своего любимого коня. Это особая стратегия части мировой политической элиты: дескать, противостоять России может только сплоченная Европа под руководством нового «лидера свободного мира». Сначала эту роль прочили Ангеле Меркель, но она оказалась недостаточно жесткой в отношении России. А Макрон, как прилежный ученик, очень хочет проявить себя в конкуренции с Трампом и Путиным. Проблема Макрона в том, что у него просто нет экономических и политических ресурсов, необходимых для такой конкуренции. Об этом говорит многотысячная акция протеста в Греции против военной операции союзников в Сирии или показательный ответ Макрону премьер-министра Турции, который заявил, что отношения Анкары с Москвой не настолько слабые, чтобы их мог разорвать президент Франции.
Но Макрона это не смущает. Завтра он уже будет в США, где подарит Дональду Трампу ростки дуба — символ нерушимой американско-французской дружбы. Но что президент Франции привезет в Петербург, на экономический форум, куда, как он заявил на этой неделе, обязательно приедет — абсолютная загадка.
Предпринятая Макроном акция возмездия показала, что его внешняя политика не находит поддержки у 60 процентов французов. Согласно тому же опросу, примерно столько же, а именно 58% французов недовольны в целом своим президентом после года его правления. В общем, примерять мундир генерала Де Голля и быть настоящим отцом нации Макрону еще рано. Зато, конечно, можно стать проводником американских идей в Европе, тем более что после выхода Великобритании из ЕС это место вакантно. Но Макрону очень важно нравиться, ему нужны уважение и «лайки». На этой неделе он сделал сразу два заявления французским журналистам, одно во время интервью, другое — после. В первом он говорит, он чуть ли не лично давал указания Трампу, какие объекты в Сирии нужно бомбить, второе — что он, оказывается, ровня Путину и Путин его понимает.
Эммануэль Леруа, политолог: «Когда Трамп решает начать операцию в Сирии, Макрон этому следует, его этому научили. Но он, как хороший ученик, пытается идти еще дальше. Когда Трамп говорит „все, больше операций не будет, задача выполнена“, Макрон хочет продолжать, так что Трамп вынужден его одернуть: „Достаточно, молодой человек, это не вам решать“. А в Европе он в окружении пустоты. С одной стороны — Тереза Мэй и Brexit. С другой стороны — проблемы Ангелы Меркель, которая с трудом собрала коалицию. И Макрон сам себе сказал: „Это мой шанс“».
И вот он уже едет в Страсбург и выступает с программной речью перед депутатами Европарламента, призывая к единению на фоне усиления популистских и националистических тенденций. В момент выступления ряд депутатов поднимают плакаты «Руки прочь от Сирии».
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Это форма европейской гражданской войны. Иногда кажется, что национальный эгоизм имеет приоритет над тем, что нас объединяет перед остальным миром. Есть увлечение нелиберальным течением, которое растет с каждым днем. Есть геополитические угрозы, которые, я уверен, обязательно будут, которые растут с каждым днем и которые дают Европе определенные обязательства».
О чем это макрон? О какой войне? С кем? С Великобританией из-за Brexit или с Польшей из-за ее автократического режима? С Венгрией или Италией, где к власти пришли евросекптики? А может, Макрон говорит о последствиях миграционного кризиса, который захлестнул Европу?
Александр Рар, политолог: «О каком действительном лидерстве Франции или Германии здесь можно говорить? Здесь можно говорить о том, что Европа, европейские элиты пытаются себя спасти. Они пытаются всех призывать к тем же самым идеалам, к которым призывают последние 20 лет — давайте выстроим дееспособную сильную политическую Европу, давайте создадим Соединенные Штаты Европы».
Но это идея все более и более утопична, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Американские журналисты уже сравнивают Макрона с Наполеоном, и вот тут Макрон делает самое главное заявление — ради чего он хочет стать правителем Европы.
Эммануэль Макрон: «Столкнувшись с напряженностью в отношениях с некоторыми соседями, такими как Россия, Европа продемонстрировала единство и суверенность».
Неужели все эти слова о единстве исключительно ради противостояния России. Искать внешнего врага не надо — он же рядом. И тут европейские депутаты садятся на своего любимого коня. Это особая стратегия части мировой политической элиты: дескать, противостоять России может только сплоченная Европа под руководством нового «лидера свободного мира». Сначала эту роль прочили Ангеле Меркель, но она оказалась недостаточно жесткой в отношении России. А Макрон, как прилежный ученик, очень хочет проявить себя в конкуренции с Трампом и Путиным. Проблема Макрона в том, что у него просто нет экономических и политических ресурсов, необходимых для такой конкуренции. Об этом говорит многотысячная акция протеста в Греции против военной операции союзников в Сирии или показательный ответ Макрону премьер-министра Турции, который заявил, что отношения Анкары с Москвой не настолько слабые, чтобы их мог разорвать президент Франции.
Но Макрона это не смущает. Завтра он уже будет в США, где подарит Дональду Трампу ростки дуба — символ нерушимой американско-французской дружбы. Но что президент Франции привезет в Петербург, на экономический форум, куда, как он заявил на этой неделе, обязательно приедет — абсолютная загадка.
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