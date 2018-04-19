«Руки прочь от Сирии!»: Макрону устроили холодную встречу в Страсбурге

Депутаты Европарламента обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в двойных стандартах в связи с бомбардировками Сирии.
Французскому лидеру устроили холодную встречу в Страсбурге, где он представлял свой либеральный проект развития Евросоюза. В ходе дебатов Макрон отчитался и о нанесенных ударах по сирийским объектам. В ответ десятки парламентариев взяли в руки плакаты с надписями «Руки прочь от Сирии!» и «Остановите войну!».
Макрона раскритиковали за то, что он страстно говорит о демократических ценностях, в то время как позволяет себе недемократично бомбить Сирию. Он пытался оправдаться, но говорил не очень убедительно. Было заметно, что президент нервничает: он много жестикулировал, хватался за микрофон, повышал голос, срываясь чуть ли не на крик, заикался, а под конец даже снял с руки часы.
Макрона раскритиковали за то, что он страстно говорит о демократических ценностях, в то время как позволяет себе недемократично бомбить Сирию. Он пытался оправдаться, но говорил не очень убедительно. Было заметно, что президент нервничает: он много жестикулировал, хватался за микрофон, повышал голос, срываясь чуть ли не на крик, заикался, а под конец даже снял с руки часы.
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