«Он меня понимает»: Макрон назвал себя «ровней Путину»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя «ровней» российскому лидеру Владимиру Путину.
Президент Франции поделился своими мыслями о российском коллеге с журналистами на неформальной встрече, сообщила радиостанция RMC.
Отмечается, что Макрон выпил бокал вина и провел параллели между собой и президентом России. Также он объяснил, зачем Франция нанесла удары по Сирии, и заявил, что Путин его понимает.
Эммануэль Макрон: «Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает».
Говоря об ударе по Сирии Макрон отметил, что Франция приняла участие в операции, чтобы подтвердить свое присутствие на территории этой страны. К тому же французский лидер надеется, что в итоге действия коалиции восстановят в Сирии мир.
Эммануэль Макрон: «По Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. А это решение приведет к миру в Сирии»
Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. При этом 71 из 103 ракет удалось сбить сирийским средствам ПВО.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Тем более что факта химической атаки, которая и стала поводом для удара, не подтвердили ни российские военные эксперты, ни местные жители. А сегодня стало известно, что и американские журналисты не обнаружили там следов химического оружия. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, продолжают обвинять правительство Асада в его применении.
Отмечается, что Макрон выпил бокал вина и провел параллели между собой и президентом России. Также он объяснил, зачем Франция нанесла удары по Сирии, и заявил, что Путин его понимает.
Эммануэль Макрон: «Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает».
Говоря об ударе по Сирии Макрон отметил, что Франция приняла участие в операции, чтобы подтвердить свое присутствие на территории этой страны. К тому же французский лидер надеется, что в итоге действия коалиции восстановят в Сирии мир.
Эммануэль Макрон: «По Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. А это решение приведет к миру в Сирии»
Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. При этом 71 из 103 ракет удалось сбить сирийским средствам ПВО.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Тем более что факта химической атаки, которая и стала поводом для удара, не подтвердили ни российские военные эксперты, ни местные жители. А сегодня стало известно, что и американские журналисты не обнаружили там следов химического оружия. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, продолжают обвинять правительство Асада в его применении.
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