Постпред РФ пообещал привезти в Гаагу свидетелей постановочной химатаки в Сирии

Запад не хочет слышать доводы Москвы, продолжая бездоказательно обвинять Россию в отравлении Скрипалей. А историю с «химатакой» в сирийской Думе использует как предлог для свержения Асада. Об этом в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой рассказал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Вещество «Новичок», чье якобы российское происхождение стало поводом для обвинения РФ в отравлении Скрипалей, могло быть произведено в США, рассказал Шульгин.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «В Америке есть случаи патентования химикатов из семейства по западной классификации „Новичок“. Я показывал на сессии исполнительного совета документ — запрос из американского бюро патентов российским коллегам с просьбой проверить патентоспособность изобретения американского гражданина Рубина. Вот этот гражданин Рубин изобрел пулю, которую можно снаряжать различными химикатами. И в списке тех химикатов было указание на „Новички“, на целую группу „Новичков“. Причем этот документ датирован 1 декабря 2015 года. То есть это совсем недавняя история. А англичане нам заламывали руки, говоря, что только в России производится „Новичок“. Это полный бред».
Получается, что объяснения Москвы не хотят слышать.
Александр Шульгин: «Не слышат. Просил даже: господа, возьмите карандаш, запишите, что я сейчас сказал. Ответили, что готовы сотрудничать. После моего выступления подходят к микрофону представители натовские из стран ЕС, подходят, словно зомбированные, и говорят то же самое: Россия должна сотрудничать, Россия должна ответить на вопрос англичан. Вот эту песню поют все время — highly likely».
ОЗХО должна разобраться в том, что произошло в сирийской Думе. История очень напоминает инцидент, произошедший в Солсбери, звучат те же бездоказательные обвинения.
Александр Шульгин: «В какой-то момент я сказал западным коллегам: мы, наверное, будем с вами теперь по-другому говорить, раз вы не понимаете то, что мы предъявляем факты какие-то, мы тогда привезем в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь».
На вопрос о том, могут запретить выступление этого мальчика, Шульгин ответил: все возможно.
Александр Шульгин: «Ничего не хотят слушать, действуют напролом. Везде, где проходят своим катком, везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, затем разрушили Ливию. Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии, зациклились на свержении Асада и правительства. Их ничто другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог».
По словам Шульгина, никаких доказательств, судя по всему, у представителей западных стран нет, потому что даже своим ближайшим союзникам они ничего предъявить не могут.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «В Америке есть случаи патентования химикатов из семейства по западной классификации „Новичок“. Я показывал на сессии исполнительного совета документ — запрос из американского бюро патентов российским коллегам с просьбой проверить патентоспособность изобретения американского гражданина Рубина. Вот этот гражданин Рубин изобрел пулю, которую можно снаряжать различными химикатами. И в списке тех химикатов было указание на „Новички“, на целую группу „Новичков“. Причем этот документ датирован 1 декабря 2015 года. То есть это совсем недавняя история. А англичане нам заламывали руки, говоря, что только в России производится „Новичок“. Это полный бред».
Получается, что объяснения Москвы не хотят слышать.
Александр Шульгин: «Не слышат. Просил даже: господа, возьмите карандаш, запишите, что я сейчас сказал. Ответили, что готовы сотрудничать. После моего выступления подходят к микрофону представители натовские из стран ЕС, подходят, словно зомбированные, и говорят то же самое: Россия должна сотрудничать, Россия должна ответить на вопрос англичан. Вот эту песню поют все время — highly likely».
ОЗХО должна разобраться в том, что произошло в сирийской Думе. История очень напоминает инцидент, произошедший в Солсбери, звучат те же бездоказательные обвинения.
Александр Шульгин: «В какой-то момент я сказал западным коллегам: мы, наверное, будем с вами теперь по-другому говорить, раз вы не понимаете то, что мы предъявляем факты какие-то, мы тогда привезем в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь».
На вопрос о том, могут запретить выступление этого мальчика, Шульгин ответил: все возможно.
Александр Шульгин: «Ничего не хотят слушать, действуют напролом. Везде, где проходят своим катком, везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, затем разрушили Ливию. Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии, зациклились на свержении Асада и правительства. Их ничто другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог».
По словам Шульгина, никаких доказательств, судя по всему, у представителей западных стран нет, потому что даже своим ближайшим союзникам они ничего предъявить не могут.
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