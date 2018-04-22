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    Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

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    Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

    Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

    Иран готов возобновить свою ядерную программу, в случае если президент США Дональд Трамп не продлит заморозку введенных из-за нее санкций.

    Об этом заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф.

    Мохаммад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Нам приходится иметь ряд вариантов действий, эти опции готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью».

    Он добавил, что для возобновления ядерной программы у Ирана готовы все опции. окончательное решение будет принято в надлежащий момент, передает ТАСС.

    Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Страны разработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

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    Между тем Трамп в свою очередь не раз грозил разорвать ядерное соглашение с Ираном, считая его «пагубным» для Америки. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.

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