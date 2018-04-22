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    В Японии скончалась старейшая женщина на Земле

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    • Фото: twitter.com
    В Японии скончалась старейшая женщина на Земле

    В Японии скончалась старейшая женщина на Земле

    В Японии скончалась старейшая женщина на Земле
  • Фото: twitter.com

    • Самая пожилая женщина на Земле — японка Наби Тадзима умерла в возрасте 117 лет.

    По данным агентства Kyodo, японка скончалась в больнице. В последние месяцы своей жизни она практически не вставала с постели.

    Наби Тадзима — уроженка префектуры Кагосима, родилась 4 августа 1900 года. После ее смерти титул старейшей женщины на планете перешел к ее соотечественнице Тис Мияко, которая родилась 2 мая 1901 года.

    Ранее Книга рекордов Гиннесса признала самым старым мужчиной планеты 112-летнего японца Масадзо Нонака.

    Между тем в Ингушетии заявили, что самый старейший мужчина проживает в горном Джейрахском районе этой республики. Речь идет об Аппазе Илиеве, которому в марте 2018 года исполнилось 122 года. Илиев числится в российской «Книге рекордов и достижений» как самый старый человек в России.

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