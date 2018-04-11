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    Житель Ингушетии оказался на 10 лет старше самого пожилого мужчины в мире

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев
    Житель Ингушетии оказался на 10 лет старше самого пожилого мужчины в мире

    Житель Ингушетии оказался на 10 лет старше самого пожилого мужчины в мире

    Житель Ингушетии оказался на 10 лет старше самого пожилого мужчины в мире
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев

    • Книга рекордов Гиннесса ошиблась, назвав старейшим мужчиной на планете 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонака. На самом деле самый старый мужчина в мире живет в Ингушетии. В марте ему исполнилось 122 года.

    Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

    Пресс-служба Ингушетии: «Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым человеком в мире 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонака. Но это неправильно, произошла ошибка. Старейший житель планеты проживает в горном Джейрахском районе Ингушетии. Это Аппаз Илиев. Ему в марте исполнилось 122 года».

    Аппаз Илиев родился в 1896 году. Он вырастил восьмерых детей, у него есть 33 внука, 34 правнука и несколько праправнуков. Многие его родственники живут с ним в деревне.

    В пресс-службе добавили, что Илиев никогда не курил и не пил алкоголь. Он не принимает никаких лекарств и соглашается только на прививки. В прошлом году мужчине удалили катаракту, и теперь он снова может читать, передает «Интерфакс».

    Илиев числится в российской «Книге рекордов и достижений» как самый старый человек в России. У себя в деревне он ведет домашнее хозяйство и ходит в мечеть.

    Добавим, что средняя продолжительность жизни в Ингушетии 81,6 лет. Это самый высокий показатель по России. Жителей старше 100 лет в республике 38, от 80 до 100 лет — более 6 тысяч.

    Ранее стало известно, что Книга рекордов Гиннесса назвала старейшим мужчиной планеты 112-летнего жителя Хоккайдо Масадзо Нонака. Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему испанцу Франциско Оливере, но в феврале он скончался.

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