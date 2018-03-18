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    Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах в Ингушетии

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    • Фото: Джабраил Алмазов / vk.com
    Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах в Ингушетии

    Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах в Ингушетии

    Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах в Ингушетии
  • Фото: Джабраил Алмазов / vk.com

    • 122-летний Аппаз Илиев проголосовал у себя дома в высокогорном селе в Ингушетии.

    Долгожитель Аппаз Илиев стал самым пожилым избирателем на сегодняшних президентских выборах в России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы Ингушетии.

    Представитель пресс-службы главы Республики Ингушетия: «В высокогорном селении Гули Джейрахского района Ингушетии в голосовании на выборах президента РФ принял участие 122-летний Аппаз Илиев».

    Собеседник агентства уточнил, что Илиев проголосовал дома: урну к нему привезли члены местной избирательной комиссии.

    Всего в Ингушетии 97 избирателей в возрасте старше 85 лет, и у всех была возможность проголосовать дома, но многие предпочли прийти на свои участки, добавили в пресс-службе.

    Аппаз Илиев родился в 1896 году. Он вырастил восьмерых детей, у него есть 33 внука, 34 правнука и несколько праправнуков. Многие его родственники живут с ним в деревне.

    Илиев считается самым пожилым человеком в России. У себя в деревне он ведет домашнее хозяйство и ходит в мечеть. Илиев не пьет алкоголь и не курит, а также не принимает никаких лекарств, соглашаясь лишь на прививки. В 2017 году долгожителю провели операцию по удалению катаракты, и теперь он снова может читать.
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