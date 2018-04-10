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    Житель Хоккайдо признан самым старым мужчиной в мире

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    Житель Хоккайдо признан самым старым мужчиной в мире

    Житель Хоккайдо признан самым старым мужчиной в мире

    Книги рекордов Гиннесса признала самым старым мужчиной планеты 112-летнего японца Масадзо Нонака.

    Долгожитель родился 25 июля 1905 года. У него семь братьев и сестра, а также пятеро детей. Рекордсмен живет вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. По данным ТАСС, семья Нонака управляет небольшим отелем на горячих источниках «Нонака онсэн».

    В свободное время Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами. Секретов своего долголетия Нонака раскрывать не стал. По словам мужчины, он просто живет в своем ритме и радуется каждому дню.

    Добавим, что в общем списке долгожителей Нонака занимает лишь 31-ю позицию. Перед ним все места занимают женщины. Старейшей из них признана соотечественница Нонаки — 117-летняя Наби Тадзима.





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