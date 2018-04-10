Житель Хоккайдо признан самым старым мужчиной в мире

Книги рекордов Гиннесса признала самым старым мужчиной планеты
112-летнего японца Масадзо Нонака.
Долгожитель родился 25 июля 1905 года. У него семь братьев и сестра, а также пятеро детей. Рекордсмен живет вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. По данным ТАСС, семья Нонака управляет небольшим отелем на горячих источниках «Нонака онсэн».
В свободное время Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами. Секретов своего долголетия Нонака раскрывать не стал. По словам мужчины, он просто живет в своем ритме и радуется каждому дню.
Добавим, что в общем списке долгожителей Нонака занимает лишь 31-ю позицию. Перед ним все места занимают женщины. Старейшей из них признана соотечественница Нонаки — 117-летняя Наби Тадзима.
В свободное время Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами. Секретов своего долголетия Нонака раскрывать не стал. По словам мужчины, он просто живет в своем ритме и радуется каждому дню.
Добавим, что в общем списке долгожителей Нонака занимает лишь 31-ю позицию. Перед ним все места занимают женщины. Старейшей из них признана соотечественница Нонаки — 117-летняя Наби Тадзима.
Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB— GuinnessWorldRecords (@GWR) April 10, 2018
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