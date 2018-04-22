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    Пользователи сообщили о сбое в работе Google

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Пользователи сообщили о сбое в работе Google

    Пользователи сообщили о сбое в работе Google

    Пользователи сообщили о сбое в работе Google
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • В нескольких регионах России в ночь на воскресенье наблюдается сбой в работе поисковой системы Google.

    Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, поисковая система Google работает со сбоями, начиная с 00:49 по московскому времени.

    Отмечается, что 69% пользователей не могут открыть сайт Google, еще 30% не могут войти в свои аккаунты.

    Пока неизвестно, связано ли это с блокировкой мессенджера Telegram.

    Напомним, попытки заблокировать Telegram в России вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. По данным Роскомнадзора, эти подсети Telegram использовал для обхода блокировок в России.

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