Пользователи сообщили о сбое в работе Google

В нескольких регионах России в ночь на воскресенье наблюдается сбой в работе поисковой системы Google.
Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, поисковая система Google работает со сбоями, начиная с 00:49 по московскому времени.
Отмечается, что 69% пользователей не могут открыть сайт Google, еще 30% не могут войти в свои аккаунты.
Пока неизвестно, связано ли это с блокировкой мессенджера Telegram.
Напомним, попытки заблокировать Telegram в России вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. По данным Роскомнадзора, эти подсети Telegram использовал для обхода блокировок в России.
Отмечается, что 69% пользователей не могут открыть сайт Google, еще 30% не могут войти в свои аккаунты.
Пока неизвестно, связано ли это с блокировкой мессенджера Telegram.
Напомним, попытки заблокировать Telegram в России вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. По данным Роскомнадзора, эти подсети Telegram использовал для обхода блокировок в России.
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