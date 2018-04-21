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    Роскомнадзор сообщил о фейковых горячих линиях по Telegram

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    Роскомнадзор сообщил о фейковых горячих линиях по Telegram

    Роскомнадзор сообщил о фейковых горячих линиях по Telegram

    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила о появлении в интернете фейковых горячих линий ведомства по вопросам блокировки мессенджера Telegram.

    Мошенники, по данным ведомства, используют фирменный логотип Роскомнадзора.

    Из сообщения Роскомнадзора: «На различных ресурсах в Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram».

    В ведомстве напомнили два адреса электронной почты, где принимаются жалобы — основной и дополнительный.

    смотретьПротивостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
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    Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются c 16 апреля, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Кроме того Роскомнадзор начал блокировать десятки тысяч IP-адресов облачных серверов Microsoft. Также сообщалось о сбоях в работе провайдера облачных структур Digital Ocean.

    смотретьИгрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Игрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Ранее Павел Дуров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России. 17 апреля Роскомнадзор открыл горячую линию для борьбы с поступлением ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram.

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