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    В США и Европе начались срочные проверки двигателей Boeing-737

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    В США и Европе начались срочные проверки двигателей Boeing-737

    В США и Европе начались срочные проверки двигателей <nobr>Boeing-737</nobr>

    Авиационные власти США объявили о начале проверок двигателей Boeing после того, как в двигателе самолета Southwest Airlines произошел взрыв, который привел к гибели пассажирки.

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о начале экстренной проверки двигателей самолетов Boeing-737. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

    В ближайшие 20 дней авиакомпании должны проверить двигатели модели CFM56–7B, которые совершили более 30 тысяч взлетов и посадок. По данным ведомства, в мире сейчас используется 681 двигатель этой модели. Более половины из них установлены в самолетах в США.

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    Решение о проверках было принято после инцидента с самолетом американской авиакомпании Southwest Airlines, произошедшего на прошлой неделе. Двигатель Boeing 737 взорвался в воздухе, когда самолет уже набрал высоту. Мелкие детали пробили стекло иллюминатора, произошла разгерметизация салона. Пилоту Тамми Джо Шульц удалось посадить самолет в Филадельфии. В результате происшествия одна пассажирка погибла, 19 человек пострадали.

    По предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора. Специалисты подозревают, что сломаться она могла вследствие так называемой усталости металла.

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