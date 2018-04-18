Названа причина взрыва в двигателе Boeing 737 авиакомпании Southwest

Сегодня многие авиакомпании мира, которые эксплуатируют Boeing 737, устроили внеплановую проверку двигателей. Причиной стала трагедия на рейсе
Нью-Йорк — Даллас. На высоте почти 10 километров у лайнера взорвался двигатель, осколки разбили иллюминатор, в который затянуло сидевшую рядом с ним пассажирку. Женщина, закрыв иллюминатор своим телом, по сути, помогла спасти всех остальных, а сама при этом погибла.
Рейс 1380 авиакомпании Southwest летел из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 149 пассажиров. Boeing 737 уже вышел на эшелон, то есть набрал нужную высоту, когда его левый двигатель взорвался. Мелкие детали пробили стекло одного из иллюминаторов, началась разгерметизация салона. Самолет пошел вниз.
Анна Монти, пассажир: «Это не было похоже на свободное падение, но это определенно было, вы знаете, немедленное осознание того, что что-то идет не так. Я просто подняла голову и увидела, как стюардесса побежала в переднюю часть самолета. Это было просто ужасно».
Чераб Рут, пассажир: «Мы услышали сильный грохот, очень похожий на взрыв. А потом мы полетели вниз. Самолет нырнул вниз, а затем через несколько минут иллюминатор разбило, что вызвало панику среди пассажиров, потому что мы не знали, что происходит. Это была одна пассажирка, но при этом происходило еще столько всего. И с того момента стало страшно».
Женщину, сидевшую в кресле рядом с пробитым иллюминатором, буквально вытянуло из самолета наружу. Ей пытались оказать помощь, но безуспешно: 43-летняя Дженнифер Риордан, мать двоих детей, была уже мертва. Еще семь человек получили ранения, и один пассажир перенес сердечный приступ.
На земле после экстренной посадки техники осмотрели поврежденный двигатель, и, по предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора. Специалисты Национального агентства безопасности на транспорте подозревают, что сломаться она могла вследствие так называемой усталости металла. При наружном осмотре заметить такое почти невозможно.
В 2016 году у той же Southwest Airlines произошел точно такой же случай, только без человеческих жертв. Взрыв точно такого же двигателя и, как потом выяснилось, тоже из-за сломанной лопасти. После инцидента двухлетней давности всем американским авиакомпаниям предписали проверять состояние этих лопастей ультразвуком, но неясно, было ли это сделано сейчас. Только в минувшее воскресенье этот самолет прошел полную инспекцию и без каких-либо замечаний был допущен к полетам.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселоского.
Анна Монти, пассажир: «Это не было похоже на свободное падение, но это определенно было, вы знаете, немедленное осознание того, что что-то идет не так. Я просто подняла голову и увидела, как стюардесса побежала в переднюю часть самолета. Это было просто ужасно».
Чераб Рут, пассажир: «Мы услышали сильный грохот, очень похожий на взрыв. А потом мы полетели вниз. Самолет нырнул вниз, а затем через несколько минут иллюминатор разбило, что вызвало панику среди пассажиров, потому что мы не знали, что происходит. Это была одна пассажирка, но при этом происходило еще столько всего. И с того момента стало страшно».
Женщину, сидевшую в кресле рядом с пробитым иллюминатором, буквально вытянуло из самолета наружу. Ей пытались оказать помощь, но безуспешно: 43-летняя Дженнифер Риордан, мать двоих детей, была уже мертва. Еще семь человек получили ранения, и один пассажир перенес сердечный приступ.
На земле после экстренной посадки техники осмотрели поврежденный двигатель, и, по предварительной версии, причиной аварии могла стать сломавшаяся лопасть компрессора. Специалисты Национального агентства безопасности на транспорте подозревают, что сломаться она могла вследствие так называемой усталости металла. При наружном осмотре заметить такое почти невозможно.
В 2016 году у той же Southwest Airlines произошел точно такой же случай, только без человеческих жертв. Взрыв точно такого же двигателя и, как потом выяснилось, тоже из-за сломанной лопасти. После инцидента двухлетней давности всем американским авиакомпаниям предписали проверять состояние этих лопастей ультразвуком, но неясно, было ли это сделано сейчас. Только в минувшее воскресенье этот самолет прошел полную инспекцию и без каких-либо замечаний был допущен к полетам.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселоского.
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