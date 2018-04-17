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    Умер пассажир Boeing 737, совершившего экстренную посадку в Филадельфии

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    Умер пассажир Boeing 737, совершившего экстренную посадку в Филадельфии

    Умер пассажир Boeing 737, совершившего экстренную посадку в Филадельфии

    Умер пассажир Boeing 737, совершившего экстренную посадку в Филадельфии
  • Фото: Associated Press © 2018, Amanda Bourman

    • В Национальном совете США по безопасности на транспорте сообщили о погибших и пострадавших в результате экстренного происшествия на борту лайнера компании Southwest Arlines.

    Как передает FOX News со ссылкой на представителя Национального совета по безопасности на транспорте США, один человек погиб, еще 19 получили травмы в результате возгорания двигателя Boeing 737, который совершил экстренную посадку в Филадельфии. Ранее сообщалось о том, что в результате происшествия пострадали не менее 10 человек.

    После экстренной посадки самолета работа аэропорта Филадельфии была приостановлена на 2,5 часа. Сейчас воздушная гавань уже работает в обычном режиме.

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    Напомним, взрыв двигателя лайнера авиакомпании Southwest Airlines в США произошел во время полета из Нью-Йорка в Даллас, когда Boeing находился на высоте 10 километров. На борту находились 143 пассажира и 5 членов экипажа. Осколки двигателя разбили иллюминатор, произошла разгерметизация салона самолета. Один из пассажиров выложил кадры из салона аварийного самолета в соцсетях.

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