В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых

Взрыв двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines в США произошел во время полета на высоте 10 километров.
Как сообщает Fox News, взрыв прогремел в самолете рейса Нью-Йорк — Даллас. На борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа.
Двигатель самолета взорвался в воздухе. Пострадали как минимум 10 человек, их задело осколками. Сообщается, что был разбит иллюминатор и одного из пассажиров «частично засосало в окно». После того как самолет сумел совершить экстренную посадку в Филадельфии, одного из раненых вынесли на руках и отвезли в больницу.
Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео того, что происходило в поврежденном самолете. На записи видно, что в салоне сработала система подачи кислородных масок. Автор назвал видео «Последние моменты жизни».
Двигатель самолета взорвался в воздухе. Пострадали как минимум 10 человек, их задело осколками. Сообщается, что был разбит иллюминатор и одного из пассажиров «частично засосало в окно». После того как самолет сумел совершить экстренную посадку в Филадельфии, одного из раненых вынесли на руках и отвезли в больницу.
Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео того, что происходило в поврежденном самолете. На записи видно, что в салоне сработала система подачи кислородных масок. Автор назвал видео «Последние моменты жизни».
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