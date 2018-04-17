Пять минут тишины <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины 12+
    •  
    В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых

    В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых

    4 комментария
    • Фото: @Fabiolucv / twitter.com
    В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых

    В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых

    В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых
    • Фото: @Fabiolucv / twitter.com

      • Взрыв двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines в США произошел во время полета на высоте 10 километров.

      Как сообщает Fox News, взрыв прогремел в самолете рейса Нью-Йорк — Даллас. На борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

      Двигатель самолета взорвался в воздухе. Пострадали как минимум 10 человек, их задело осколками. Сообщается, что был разбит иллюминатор и одного из пассажиров «частично засосало в окно». После того как самолет сумел совершить экстренную посадку в Филадельфии, одного из раненых вынесли на руках и отвезли в больницу.

      Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео того, что происходило в поврежденном самолете. На записи видно, что в салоне сработала система подачи кислородных масок. Автор назвал видео «Последние моменты жизни».

      В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе: 10 раненых. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru